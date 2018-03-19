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三部會推人才平台 聚焦15項產業

發稿時間：2018/03/19 19:03

最新更新：2018/03/19 19:03

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（中央社記者廖禹揚台北19日電）因應產業缺人問題，經濟部、教育部及勞動部針對15項與5+2產業創新相關產業，舉辦人才培育交流座談會，並藉由登錄平台蒐集業者需求，媒合政策資源。

為解決產業缺人問題，經濟部與教育部去年透過座談會，彙整電子、生技、機械、航太產業廠商需求，共計媒合1500多人；今年經濟部、教育部與勞動部持續透過產學訓合作人才培育需求登錄平台（http://hrd.college.itri.org.tw/CoEdu/Coedu/Logi n/32）蒐集業者需求，配合學校開課時程，今年首波需求登錄至3月21日為止。

除以平台蒐集業者需求，經濟部、教育部及勞動部自2月5日至3月16日，陸續辦理10場人才培育交流座談會，聚焦5+2產業創新方向，包括智慧機械、半導體、通訊、智慧紡織、健康福祉、保健食品、航空、資訊安全、資料服務、數位印刷、綠色創新材料、太陽能光電、離岸風電、造船及鋼鐵等15項產業。

經濟部指出，共有38家公協會及200家廠商與學校單位參與座談會，各部會說明現有政策資源及專班資訊後，業者可直接與學校面對面溝通，業者並建議學校單位協助學生增加多元領域知識，培養跨域溝通能力，以突破技術瓶頸及建立新商業模式。

經濟部表示，未來將持續以公協會為平台，瞭解產業人才需求，促成業者善用政策資源；教育部表示已引導學校規劃設計各式跨領域課程，並鼓勵學校與相關公協會或重點企業合作培養專業技術人才，以因應產業趨勢；勞動部也將積極與公協會洽商，提供政策資源，包括在校期間培育、職前訓練、就業媒合以及在職勞工發展等，解決業者用人需求。（編輯：楊玫寧）1070319

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