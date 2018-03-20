川普簽行政命令 禁國人交易委國石油幣

美國總統川普19日簽署行政命令，禁止美國企業和公民交易委內瑞拉的新加密貨幣「石油幣」。（中央社檔案照片）

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署行政命令，禁止美國企業和公民交易委內瑞拉的新加密貨幣「石油幣」，這種貨幣是為了因應委國政府經濟政策引發的大規模現金危機而設計。



路透社報導，美國官員警告，這是馬杜洛（Nicolas Maduro）政府進一步破壞石油輸出國家組織（OPEC）成員國民主的「陰謀」。



一名資深官員告訴記者，「發行『石油幣』是一個貪腐政權為詐騙國際投資人鋌而走險的舉措」，強烈警告任何與石油幣有關的交易都違反美國制裁。



這個坐擁全球最大原油儲量的拉丁美洲國家說，當局共將發行一億個單位的石油幣（Petro），在2月20日至3月19日的預售階段先售出3840萬個單位。



法新社報導，川普說，發行這種貨幣，代表委內瑞拉「企圖規避美國制裁」。



卡拉卡斯當局亟欲把這種貨幣與國內原油儲量綁在一起，目的在於說服投資人掏出錢來投資，不過金融專家對此抱持懷疑態度。



除了禁止交易這種虛擬貨幣，美國財政部也將4名被控涉嫌貪汙、管理不當或破壞制裁的政府官員列入黑名單。



委內瑞拉正苦於重整估計高達1500億美元的外債。



美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）說：「馬杜洛政權企圖透過發行加密數位貨幣石油幣，來規避制裁，而非修正方向，以避免進一步災難。」



梅努欽也警告，他已會晤其他拉丁美洲及歐洲國家的資深官員，來協調經濟措施，以遏止委內瑞拉步上獨裁之路。



美國與委內瑞拉的貨幣戰爭，恐對其他國家採用加密貨幣來規避制裁的舉措帶來深遠影響。



俄羅斯正是考慮發展數位貨幣的國家之一。



日本和英國等國當局則為如何監管這種新貨幣苦惱不已；虛擬貨幣能使經營事業變得較容易，但也可能遭到濫用。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1070320