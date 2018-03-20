核二廠2號機歸隊 4月備轉率在6%徘徊

（中央社記者黃雅娟台北20日電）核二廠2號機順利歸隊，有望挹注2.7%的夏季備轉容量率。不過，空污減煤、燃氣機組環評承諾以及運轉時數限制，讓台電只能「先把口袋的量留下來」，4月備轉容量率只能在6%徘徊。



核二廠2號機105年5月16日發生發電機避雷器箱受損而停機進行檢修，迄今停機已經超過630天。台電2月5日歲修完成後提出再轉申請，3月5日原能會審查認定符合再轉安全條件，3月15日經濟部及台電赴立法院進行專案報告，原能會今天發出公文，同意台電核二廠2號機再轉，不過台電尚在確認再轉時間。



台電去年用電量因為經濟成長，已經增加2.2%。台電去年底預估，今年單日用電負載為3654萬瓩，3月15日赴立法院報告則預估，因為氣溫影響恐再增加2至3%，尖峰用電量可能超過3700萬瓩。



根據台電預估，未增加核二廠2號機供電能力前，4月備轉容量率為5.54%、5.20%及5.53%，亮起供電警戒橘燈。由於去年下半年秋老虎發威及空污減煤，多部機組歲修排程有所異動，導致台電4月機組仍在歲修階段，就怕趕不上夏季供電高峰。



以燃煤機組而言，雖然興達3號機4月上旬歲修有望歸隊，但是台中電廠7號機3月下旬開始大修，興達1號機則是4月上旬開始，都要到夏季供電高峰前才能回歸，光是燃煤機組4月就減少110萬瓩供電能力。



燃氣機組的興達2號機，歲修則是要等到4月下旬才會結束，核三廠1號機4月開始也將大修，兩機組在4月減少裝置容量則將近140萬瓩。



新增機組部分，大林新1號機已於農曆年前取得電業執照，通霄新1號機預計2月底拿到電業執照後，就可商轉，大林新2號機則於2月20日起正式試俥，4月底前有望滿載；可望為夏季貢獻250萬瓩供電能力。



台電表示，就算核二廠2號機歸隊，備轉容量率還是只能維持在6%左右，「先把口袋的量留下來」。由於地方政府減煤限令，加上天然氣電廠的環評承諾及原訂電廠運轉時數等限制，「台電不能準備太多」。



台電指出，資源越多能夠「均化」使用，夏季節省下來的用電量，就可望支應地方政府的減煤需求，降低空污狀況，在第4季順利減煤降載。



不過，台電需要面對的狀況，還包括機組臨時故障等問題，以今年3月的大林新1號機為例，飼水洩壓閥兩次故障，就寫下今年3月兩顆無預警的供電橘燈。



根據台電公開資料顯示，103年核二廠發電占比為總量7.84%，發電量為171.8億度，單一機組發電量約為86億度，裝置容量95.1萬瓩；影響夏季備轉容量率約2.7%。(編輯：李信寬）1070320