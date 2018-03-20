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脫歐效應 1/7歐洲企業把供應鏈移出英國

發稿時間：2018/03/20 23:29

最新更新：2018/03/20 23:29

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（中央社記者戴雅真倫敦20日專電）受到脫歐衝擊，根據英國「特許採購供應學會」（CIPS），1/7在英國有供應商的歐洲企業，已把部分生意移出英國。

雖然英國和歐洲聯盟（EU）27國剛達成脫歐過渡協議，希望在2020年之前保持關係不變，但英國「金融時報」報導，特許採購供應學會訪查超過2000家供應商經理發現，商業活動已受到影響，顯示英國脫歐的代價正逐步增加，很可能持續攀高。

除了歐洲企業決定把供應鏈移出英國之外，調查發現，由於英鎊疲軟，1/3英國供應商因此提高售價，另有41%供應商考慮未來提高售價，以抵銷因為法規改變及邊境問題帶來的成本提高。

這項調查也發現，歐盟企業對於英國供應商的觀感變差，調查歐盟27國企業發現，有42%受訪者不認為英國商品比較好。

特許採購供應學會經濟學家葛蘭（John Glen）表示：「企業無從選擇，只好把成本轉嫁給消費者，以維持利潤。」

他表示，儘管達成脫歐過渡協議，但是「由於未來貿易環境前景不明，企業唯一的辦法，就是充分準備可能硬脫歐。」

最受衝擊的產業之一將是食品與飲料業者。

由於英國製造商相當倚賴歐盟及其他國家的原料，即使英國和歐盟27國簽訂的自由貿易協定能在2021年生效，採用類似歐盟與加拿大自由貿易協定的模式，也無法讓英國製造的食品免關稅進入歐盟，因為食品成分中有太多原料不出自英國，無法達到免關稅條件。

英國的食品加工產品有7成銷售至歐盟，業者警告，若是在產地認定上，英國和歐盟無法達成比歐盟現行自由貿易協議更寬鬆的規定，英國的食品製造商仍將面臨「隱藏的硬脫歐」。（編輯：郭中翰）1070320

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