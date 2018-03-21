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Google打造智慧台灣 培育逾5000位AI人才

發稿時間：2018/03/21 11:00

最新更新：2018/03/21 11:36

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Google於21日宣布在台進行歷年來最大規模人才招聘，目前已開出超過100種包括人工智慧（AI）研發在內的相關職缺，預計今年將聘用超過300位台灣員工。中央社記者吳家豪攝 107年3月21日Google於21日宣布在台進行歷年來最大規模人才招聘，目前已開出超過100種包括人工智慧（AI）研發在內的相關職缺，預計今年將聘用超過300位台灣員工。中央社記者吳家豪攝 107年3月21日

（中央社記者吳家豪台北21日電）Google今天宣布啟動智慧台灣計畫，今年將在台聘用超過300位員工、培育逾5000位人工智慧（AI）人才，並首度推出Google數位學程，訓練超過5萬名數位行銷人才。

Google今天舉辦智慧台灣計畫啟動大會，是Google在台灣有史以來動員最多、規模最大的對外計畫，將結合Google全球AI-First（人工智慧優先）的理念，引領台灣提升競爭力、邁向更數位化的未來。

Google將透過與台灣政府部門、大專院校、企業界等合作推出多元項目，預計於1年內培育超過5000名人工智慧人才、訓練逾5萬名數位行銷人才。

此外，Google同時宣布在台進行歷年來最大規模人才招聘，目前已開出超過100種包括AI研發在內的相關職缺，預計今年將聘用超過300位台灣員工。而位於彰濱工業區的Google台灣資料中心也已如期完成第三期擴建，今年將啟動第四期興建計畫。

Google亞太區行銷副總裁卡恩（Simon Kahn）出席啟動大會表示，Google台灣已成為Google在亞洲最大的研發基地，過去Google與宏達電緊密合作，推出Pixel、Pixel 2系列智慧型手機。

卡恩強調，如果沒有數位轉型計畫，企業將面臨許多挑戰，Google希望協助台灣進行數位轉型。

Google台灣董事總經理簡立峰說，他在Google已12年，穿過三次西裝，第一次是Google在台灣成立，第二次是彰濱工業區的Google資料中心啟用，今天是第三次。

簡立峰指出，台灣有條件成為Google全球人工智慧發展的戰略基地，Google今年將招聘超過300位台灣員工，涵蓋超過100種職缺；Google台灣資料中心投資7年來，已帶動周邊產業約新台幣176億元的經濟貢獻，包括伺服器、網路設備及綠能等領域。（編輯：郭萍英）1070321

Google於21日舉辦智慧台灣計畫啟動大會，預計一年內培育逾5000位人工智慧人才。右起為Google台灣董事總經理簡立峰、副總統陳建仁、Google亞太區行銷副總裁卡恩（Simon Kahn）、Google台灣總經理陳俊廷。中央社記者吳家豪攝 107年3月21日Google於21日舉辦智慧台灣計畫啟動大會，預計一年內培育逾5000位人工智慧人才。右起為Google台灣董事總經理簡立峰、副總統陳建仁、Google亞太區行銷副總裁卡恩（Simon Kahn）、Google台灣總經理陳俊廷。中央社記者吳家豪攝 107年3月21日

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