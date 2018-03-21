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台灣墨西哥比一比 國發會：薪資大勝一倍以上

發稿時間：2018/03/21 14:05

最新更新：2018/03/21 14:11

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此為示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）此為示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社店者陳政偉台北21日電）富比世雜誌文章指台灣薪資和墨西哥一樣低，國發會今天表示，文章針對薪資比較是不同基準，不具意義；若以每月名目薪資相較，2016年國內月薪1510美元，是墨西哥684美元1倍以上。

據富比世雜誌網站19日「為何台灣的薪資和墨西哥一樣低」文章指出，台灣被國際貨幣基金（IMF）列為進步經濟體，平均月薪卻和墨西哥相仿。

文章指出，去年台灣人的平均月薪為1288美元（約新台幣3萬7573元），只比墨西哥多新台幣350元。

國家發展委員會今天發新聞稿表示，台灣薪資水準與墨西哥相近，是將不同計算基準的薪資進行比較，並不具意義。若以折合美元的每月名目薪資相較，2016年台灣平均月薪1510美元高於墨西哥684美元的1倍以上。

國發會解釋，台灣的資料是引用名目美元計算的經常性薪資（不含加班費、年終獎金、紅利等非經常性薪資），墨西哥資料則為購買力平價（PPP）計算的平均月薪（含經常與非經常性薪資）。

國發會強調，2000年後受全球化、三角貿易盛行等因素影響，台灣實質薪資成長低緩。但隨著政府積極推動「5+2」產業創新計畫及加速投資台灣，國內薪資狀況已有改善。今年隨軍公教待遇及基本工資調升，且企業加薪也趨積極，國人薪資可望持續成長。

2017年國內每人每月總薪資平均為4萬9989元，較2016年增加2.46%，且扣除物價的實質總薪資平均達4萬7271元，為歷年最高，增加1.83%。

國發會說明，為強化國內薪資成長力道，政府已採取促進國內投資、排除產業五缺問題、強化法規鬆綁、加速產業升級及降低學用落差等多元措施。

此外，國發會指出，為降低受薪階級負擔，政府推動完成所得稅法修正，提高標準扣除額及薪資所得特別扣除額。政府也將持續努力提升薪資，使經濟發展果實由全民共享。（編輯：林孟汝）1070321

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