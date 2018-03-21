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謝金河：不管陸惠台或弱台 台應拿回發球權

發稿時間：2018/03/21 17:42

最新更新：2018/03/21 17:42

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（中央社記者潘智義台北21日電）財信傳媒董事長謝金河表示，不論中國大陸推出的是「惠台」，還是「弱台」政策，其實並非今年開始，因為中國壯大，台商受益最多，台灣應把發球權拿回來。

謝金河今天在財訊財富管理大獎頒獎典禮致辭時指出，搭高鐵回南部時遇到一位小學同學透露，自2003年在昆山設廠迄今14年，從中國大陸淨賺新台幣32億元，但錢都放在香港、其次是新加坡。台灣應調整制度，讓台商願意把錢拿回台灣，放在台灣理財。

謝金河說，若要說中國大陸透過「惠台政策」吸引台灣的人才、資金，弱化台灣，其實已經推行了30年，但只要台灣調整制度，前途還是一片光明；例如原來本國人重稅、外國人輕稅的制度，台灣現已著手調整。

他強調，美國與中國「兩隻大象打架」，蔡英文總統沒講話是好的。若要說憂心鴻海集團的FII在中國大陸A股上市，26家台企搶登A股，大量吸引台商登陸，其實可能言過其實，因為畢竟不是每家台商都是鴻海，老闆都是郭台銘。

他表示，今年是戊戌年狗年，中國國家主席習近平連任，觀察近代歷史，每逢戊戌年都有大事，西元1838年發生鴉片戰爭，列強進入中國，滿清開始建設台灣；1898年爆發甲午戰爭，清廷割讓台灣，日本開始治理台灣；1958年中國大陸進行文化大革命，對台發動823砲戰，促使美軍協防台灣，美國總統艾森豪訪問台灣。台灣險象環生，但總能度過難關。（編輯：林淑媛）1070321

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