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新創在星發光 台灣團隊獲物聯網大獎

發稿時間：2018/03/21 21:52

最新更新：2018/03/21 21:52

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（中央社記者陳政偉台北21日電）台灣新創實力優異，國發會表示，新加坡「2018亞洲物聯網展覽暨會議」進入決賽6家有2家是台灣團隊；其中開發智能監控攝影機器人獲得物聯網大獎，顯示台灣新創具有國際競爭力。

國發會今天發布新聞稿指出，為強化台灣新創與國際連結，並推動物聯網產業發展，亞洲．矽谷計畫執行中心技術長吳聰慶21到22日帶領愛瑪麗歐（Amaryllo）、瑞德感知、雲派科技、經緯航太等4家台灣團隊赴新加坡參加新加坡「2018亞洲物聯網展覽暨會議」（IoT Asia 2018）。

國發會指出，愛瑪麗歐在2018亞洲物聯網展覽獲頒Trailblazer Award獎項，開發智能監控攝影機器人的Amaryllo，雖然在荷蘭註冊，但技術研發都在台灣。

而入圍決賽的「瑞德感知」研發動態引導系統，整合車站內消防設備，迅速分析並標示出最安全的逃生路徑。

對此，國家發展委員會主任委員陳美伶除特別表達祝賀之意，對進入決賽的6家就有2家是台灣新創，顯示台灣新創相當具有國際競爭力，表示肯定。

國發會說明，運用物聯網解決停車問題的「雲派科技」及展出無人飛行載具及關鍵次系統的「經緯航太」，也相當受到國際矚目。

國發會表示，近年也有許多團隊在國際新創競賽中嶄露頭角，如實體商店商情分析系統SkyREC獲得105年日本SLUSH ASIA冠軍、網路學英語互動平台VoiceTube獲得FbStart105年度最佳App、點數旅遊搜尋引擎Pointimize獲得106年香港RISE亞洲冠軍等，顯見台灣新創事業的豐沛能量。

為支持及培育新創事業，帶動國內投資及產業轉型，國發會在今年2月推出「優化新創事業投資環境行動方案」，將透過拓展國際業務、協助資金取得、提供多元出場管道等措施，促成更多新創成功案例，提升台灣國際能見度。（編輯：蘇志宗）1070321

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