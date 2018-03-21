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聯準會若升息 亞洲央行料暫按兵不動

發稿時間：2018/03/21 22:47

最新更新：2018/03/21 22:47

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（中央社紐約21日綜合外電報導）儘管各界普遍預期美國聯邦準備理事會（Fed）今天集會將決議升息，但多數亞洲央行可能暫時按兵不動。

彭博報導，美國之前的緊縮週期雖有許多亞洲國家亦步亦趨，但這次情況有所不同。通膨受到控制，加上穩健的外匯儲備削減了迅速採取行動的必要。而貿易戰爆發的風險也是決策者暫時不動的另一個理由。

中國、日本和澳洲主導亞洲按兵不動的趨勢，但也有些例外，像是印度仍維持鷹派立場。經濟學家也預期南韓和印尼今年會升息。當然，亞洲資金外流若激增，情況可能會有所改變。

以下是彭博整理亞洲主要央行對聯準會可能再升息的反應。

●中國

中國人民銀行可能不會提高基準貸款利率，不過它可以選擇提高公開市場操作利率，來避免人民幣的壓力。如有必要，中國也可以透過加強金融監管和債務控制來收緊政策。

德國商業銀行駐新加坡經濟師周浩說：「我不認為中國有任何升息的理由。」國內市場利率已經相當高，而且今年沒有經濟過熱或通膨飆升風險的跡象。

●日本

儘管實施了史無前例的刺激措施，但日本央行日本銀行在刺激通膨方面還是落後於全球。23日出爐的通膨數據預測將顯示，日本核心物價指數僅上升1%，讓日本銀行缺少短期內收緊政策的理由。

今年主要貨幣中，日圓兌美元升幅最大，這讓日本要推升通膨顯得更加困難。下個月即將展開5年新任期的日銀總裁黑田東彥一再重申離貨幣政策正常化還很遠。

●印度

由於預期未來幾個月物價壓力會加大，以通膨為目標的印度央行料將保持鷹派立場。聯準會升息可能也會縮小印度公債和美國公債之間的息差，而對盧比帶來壓力。盧比是今年至今表現最差的貨幣之一。

荷蘭合作國際銀行（Rabobank International）高級經濟師厄肯（Hugo Erken）表示，印度儲備銀行將會關注資金流動，如果聯準會升息速度比預期快，則需要保持警戒。

●南韓

南韓央行韓國銀行去年11月將處於歷史低檔的利率調升後，總裁李柱烈預期這個月聯準會若升息，市場反應強烈的可能性不大。但他確實有向國會表示，倘若通膨一如預測回到2%的目標，而且經濟繼續以潛在成長率擴張，南韓央行調整寬鬆的政策將是合適的。

●澳洲

在通膨低於澳洲儲備銀行的目標下，澳洲儲備銀行並不急著跟隨聯準會的腳步。澳洲經濟預期會超速擴張，來到2.75%，但速度仍沒有快到迫使央行升息。這個月的政策會議紀錄顯示，市場的價格反映今年利率不會有變化，2019年上半年只會升息一碼。

●東南亞

本週料維持利率不變的菲律賓央行，一直在反抗緊縮貨幣政策的壓力。即便如此，彭博經濟（Bloomberg Economics）仍預期，菲國今年下半年隔夜借款利率會提高至少25個基點。

印尼央行過去兩年來積極推行寬鬆政策後，已將焦點轉向貨幣風險，且從去年9月降息以來一直按兵不動。今年利率可能會調升，但本週決策會議料維持利率不變。

1月升息的馬來西亞央行為亞洲首批收緊政策的央行之一。在那之後，馬來西亞央行暗示會採取更加中立的立場。

泰國央行則自2015年至今一直維持主要利率穩定來支撐經濟，同時對抗本幣升值。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1070321

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