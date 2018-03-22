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台塑化暴跌 顧立雄：法銀巴黎證會申報錯帳

發稿時間：2018/03/22 10:06

最新更新：2018/03/22 11:12

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金管會主委顧立雄22日表示，台塑化21日尾盤暴跌是因法銀巴黎證券系統程式錯誤，會以申報錯帳方式處理，申報錯帳總額約新台幣6.8億元。（中央社檔案照片）金管會主委顧立雄22日表示，台塑化21日尾盤暴跌是因法銀巴黎證券系統程式錯誤，會以申報錯帳方式處理，申報錯帳總額約新台幣6.8億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡怡杼台北22日電）金管會主委顧立雄今天表示，台塑化尾盤暴跌是因法銀巴黎證券系統有bug（程式錯誤），重複下單，法銀巴黎證券會以申報錯帳方式處理，申報錯帳6485張，總額約新台幣6.8億元。

台塑化21日尾盤暴跌8.23%，台灣證券交易所公布，暴跌原因是法銀巴黎證券下單系統有bug，造成客戶重複下單，錯帳額約6.8億餘元。

顧立雄上午在立法院答詢時表示，法銀巴黎證券香港分行尾盤賣出台塑化股票時，這家券商系統有bug，造成客戶重複下單，法銀巴黎證券會以申報錯帳方式處理，申報錯帳有6485張，錯帳額約6.8億元。

他說，會先了解這家券商的下單系統是否有問題，再看未來如何處理。

證交所董事長許璋瑤受訪表示，法銀巴黎證券原來要賣出近5000張，但輸入錯誤，連續輸入3次，造成輸入賣出張數近1.5萬張，較原先預定賣出張數增加超過9000張，且證交所查證後，到目前為止這件事純粹是錯帳。

許璋瑤說，法銀巴黎證券已申報錯帳約6400張，會在今天買回，基本上價格應是會上升回穩，但實際價格如何，還要看交易及券商處理情況，回歸市場機制決定。（編輯：李明宗）1070322

延伸閱讀》法銀巴黎證錯帳買盤回補 台塑化鎖漲停

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