深澳電廠不蓋 經長：北部供電缺口更大

（中央社記者黃雅娟台北22日電）面對興建深澳燃煤電廠的爭議，經濟部長沈榮津今天表示，深澳電廠就是要解決區域電力供需失衡問題，如果沒有深澳電廠，2025年供電缺口將比預計的5%更大。



環保署副署長詹順貴就深澳電廠更新計畫爭議，接連兩天批評經濟部未說明清楚「乾淨的煤」及能源政策資訊，經濟部昨天隨即召開記者會說明深澳電廠更新計畫的必要性。



沈榮津今天出席「印尼精讚週」活動前接受媒體訪問時，再度表示，深澳電廠就是要解決區域供需失衡的問題，至2025年時，北部用電需求達38%、供給僅有33%，供電缺口仍有5%，如果沒有深澳電廠，這個供電缺口會更大。



有關台電董事長楊偉甫在立法院時提出，核四廠區未來規劃轉為綠能及火力電廠，是否可能在2025年前商轉，解決北部供電缺口，沈榮津回應，這還要看台電提出來的計畫，目前經濟部還沒有收到這樣的規劃。



根據經濟部提供資料指出，今年北部尖峰負載為1416.4萬瓩，供電能力1420.7萬瓩，北部備用容量率僅0.3%，推估到2025年，北部尖峰用電量為1540.7萬瓩，加上深澳電廠1號機組的供電能力則是1559.3萬瓩，北部備用容量率略提升至1.2%；若無深澳電廠，則會出現41.4萬瓩的供電缺口需仰賴中南部支援，備用容量率降為負2.7%。



台電規劃，深澳電廠2部機組裝置容量由80萬瓩調降為60萬瓩，並使用燃煤超超臨界發電機組，海域設施調整為深澳灣；機組預計分別於2025年7月、2026年7月商轉，施工期間約62個月，總預算為新台幣1049億元。（編輯：鄭雪文）1070322