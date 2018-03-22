/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Fed春分地震台塑化
>rss

金管會擬限縮銀行業委託書徵求

發稿時間：2018/03/22 13:25

最新更新：2018/03/22 13:25

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蔡怡杼台北22日電）樺福遠航集團董事長張綱維去年透過委託書徵求控制三信商銀近兩成股權，順利入主三信商銀，讓金管會對持股10%以上大股東適格性審查形同虛設，金管會擬限縮銀行業委託書徵求。

金融監督管理委員會主委顧立雄暨周邊事業單位首長今天列席立法院財政委員會並備詢。中國國民黨籍立委賴士葆質詢指出，根據國家發展委員會委託政治大學的提升台股體質方案中，政大提出4項建議，包含不要有法人董事、廢除委託書徵求、嚴控交叉持股以及強化獨董職權。

顧立雄答詢表示，金管會現行機制會對持股10%的大股東進行適格性審查，但若有一些股東持股沒有超過10%，藉由委託書的徵求，控制超過10%股權，規避金管會對大股東適格性的審查，金管會要研議這部分要如何來做。

顧立雄以三信商銀案為例指出，張綱維對三信商銀持股約4%，但他透過不同的轉投資公司，讓每一戶徵求3%的股份，因此，張綱維徵求的股份超出金管會對大股東適格性審查門檻10%甚多，張綱維透過委託書的徵求，控制三信商銀高達17%股份，這樣的話，金管會的10%大股東適格性審查幾乎是崩解了。

為強化金管會對銀行大股東適格性的審查，顧立雄表示，委託書徵求擬比照銀行法的「同一關係人」，即委託書徵求上限將從「同一人」的3%，限縮為「同一關係人」。

根據銀行法，所謂同一關係人包含本人、配偶、二親等以內的血親，及以本人或配偶為負責人的企業。（編輯：張均懋）1070322

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP