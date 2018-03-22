（中央社記者蔡怡杼台北22日電）樺福遠航集團董事長張綱維去年透過委託書徵求控制三信商銀近兩成股權，順利入主三信商銀，讓金管會對持股10%以上大股東適格性審查形同虛設，金管會擬限縮銀行業委託書徵求。



金融監督管理委員會主委顧立雄暨周邊事業單位首長今天列席立法院財政委員會並備詢。中國國民黨籍立委賴士葆質詢指出，根據國家發展委員會委託政治大學的提升台股體質方案中，政大提出4項建議，包含不要有法人董事、廢除委託書徵求、嚴控交叉持股以及強化獨董職權。



顧立雄答詢表示，金管會現行機制會對持股10%的大股東進行適格性審查，但若有一些股東持股沒有超過10%，藉由委託書的徵求，控制超過10%股權，規避金管會對大股東適格性的審查，金管會要研議這部分要如何來做。



顧立雄以三信商銀案為例指出，張綱維對三信商銀持股約4%，但他透過不同的轉投資公司，讓每一戶徵求3%的股份，因此，張綱維徵求的股份超出金管會對大股東適格性審查門檻10%甚多，張綱維透過委託書的徵求，控制三信商銀高達17%股份，這樣的話，金管會的10%大股東適格性審查幾乎是崩解了。



為強化金管會對銀行大股東適格性的審查，顧立雄表示，委託書徵求擬比照銀行法的「同一關係人」，即委託書徵求上限將從「同一人」的3%，限縮為「同一關係人」。



根據銀行法，所謂同一關係人包含本人、配偶、二親等以內的血親，及以本人或配偶為負責人的企業。（編輯：張均懋）1070322