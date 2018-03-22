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貿聯迎接挑戰 樂觀看今年營收成長20%

發稿時間：2018/03/22 16:42

最新更新：2018/03/22 16:42

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（中央社記者韓婷婷台北22日電）貿聯-KY董事長梁華哲表示，2017年儘管經歷很多變數，是極具挑戰的一年，仍繳出亮眼成績，2018年多方位產品線均有不錯的成長空間，整體營收成長20%目標應可輕鬆達標。

貿聯今天舉行媒體記者會，梁華哲表示，2017年是個蠻具挑戰的一年，發生很多事情，儘管有部份客戶新產品推出比較不如預期，匯率及原物料等等的不利因素，營收及獲利還是繳出歷史新高成績。

梁華哲表示，去年除了購併挹注的成長外，既有業務高單價產品比例增加，本身有機成長也有25%算不錯。

總經理鄧劍華表示，2017年營收及獲利雙創歷史新高，主要因本業成長快速，加上購併電器新事業錦上添花，同時新產品進入半導體設備領域新客戶。

展望2018年，鄧劍華表示，除了資訊產品、家電及半導體設備持續成長外，車用產品也將加入成長行列，整體營運動能看來並不弱。今年原有產品成長力道持續，新事業體整合，還有蠻多改善空間，同時在資訊及自動化部份都有大幅改善力道，整體營運還是持續看增，營收成長樂觀看待20%以上。

針對獲利部份，梁華哲坦承，原物料部份是較大變數，包括被動元件 、記憶體等成本價格的確持續上漲，「漲價趨勢不是我們能控制，有時候能拿到貨就很高興的」，原物料及匯率還是今年較大的變動因素，毛利率維持上還需要多點努力。

鄧劍華指出，完成收購德商LEONI旗下電器線束事業部，取得歐陸製造基地，在地生產、提昇歐洲市場競爭優勢，除了版圖拓展外，引進客戶及擴大產品線，與既有事業互補都有正面效益，已納入歐系高端家電品牌客戶，其中包括BOSCH 、Dyson等3-4位知名客戶。

至於外界關注的車用產品，梁華哲表示，最大客戶目前看來已逐步回升中，希望能盡快克服生產上的問題，期待後續的表現。今年車用產品重點發展方向是大電流與汽車電子，電動車供電設備(EVSE)，目標歐洲、北美與亞洲市場，共同開發ADAS以及自動駕駛，汽車電子應用部份則有車用無線充電(預計1-2年後才會量產)、車用充電裝置及電動車供電設備。（編輯：黃國倫）1070322

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