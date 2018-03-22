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拜耳吞下孟山都 巴斯夫漁翁得利

發稿時間：2018/03/22 20:38

最新更新：2018/03/22 20:38

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（中央社記者林育立柏林22日專電）德國化工大廠拜耳吞下美國種子大廠孟山都後，將成為全球農業化學業的龍頭。不過，德國媒體分析，在歐盟批准交易的附帶條件下，德國另一化工大廠巴斯夫恐將漁翁得利。

歐盟執委會表示，為避免拜耳（Bayer）壟斷市場，確保競爭，拜耳需將種子和Liberty除草劑等事業賣給巴斯夫（BASF）；此外，3項高效能除草劑的研究和數位農業平台的執照，也必須售給巴斯夫。

德國「商報」（Handelblatt）指出，儘管拜耳執行長鮑曼（Werner Baumann）宣稱獲得歐盟批准是一大成功，事實上，歐盟附帶的條件比原先預期還嚴苛，巴斯夫將因此漁翁得利。

商報分析，巴斯夫集團旗下農業化學部門的營業額，在去年已達57億歐元（約2000億台幣），加上拜耳的種子事業後，營業額預估將增加到77億歐元，次於拜耳加孟山都（Monsanto）的206億歐元、陶氏（Dow）加杜邦（DuPont）的127億歐元、先正達（Syngenta）的112億歐元，在農化業這波洗牌過程後穩居第4大。

商報指出，巴斯夫的植物保護新產品相當有市場潛力，未來可望利用新買進的種子事業，繼續投入植物生化的研究。（編輯：廖漢原）1080322

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