中國LED廠侵犯台廠專利 產品查扣並撤展

（中央社記者吳家豪台北2022日電）在法蘭克福Light + Building照明展中，除了參展廠商推出新產品，侵犯專利的產品也屢見不鮮。今年展會中，一家中國大陸LED廠商產品因侵犯台廠專利，而被查扣撤展。



研調機構LEDinside表示，以往的法蘭克福Lighting + Building展會當中，經常會見到因為照明廠商專利侵權的問題，而遭到德國海關與律師扣押，並將侵權產品沒收的事件。過去多半是歐洲廠商控告亞洲照明廠商的燈具設計侵權，並進行扣押，但這次則是因為柔性燈絲燈的設計引起爭議。



據LEDinside現場觀察，包括中國大陸LED廠商K-lite Electric及其他照明廠商，被查出他們生產的LED燈絲燈，侵犯了台灣燈絲燈開發業者液光固態照明（Liquileds）的專利。



LEDinside引述德國海關官員的說法指出，侵權的燈絲燈將被撤展並從目錄上刪除，相關的展區也已經設置隔離帶防止參觀者靠近展位，至於侵犯專利的LED燈泡則被沒收。



LEDinside發現，這些被海關扣押產品的照明廠商，不約而同的展示出柔性的燈絲燈，因而被查出侵犯了Liquileds在產品設計和製造技術方面的專利。



Liquileds以獨家專利的柔性LED燈絲而聞名，並與德國廠商SEGULA合作設計用於裝飾照明的LED燈絲燈。侵權的照明廠商們幾乎都是為其他大型跨國照明公司代工的原始設備製造商（OEM）。



LEDinside認為，近年來LED燈絲燈快速崛起，因此燈絲燈的專利大戰也時常有所耳聞。由於產品快速普及並被大量複製，許多照明廠商在急於快速推出產品來搶攻市場的過程中，經常忽略專利的問題。



除了LED照明產品的專利侵權問題外，LEDinside觀察到日本LED大廠日亞化攜手德國照明大廠歐司朗（OSRAM），針對大約7000件的全球新專利進行交互授權協商。因此未來無論LED或照明業者在快速搶市的同時，仍需要留意專利風險與注重智慧財產權。（編輯：張良知）1070322