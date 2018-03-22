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壟斷電容器市場 歐盟對禾伸堂等8企開罰

發稿時間：2018/03/22 21:01

最新更新：2018/03/22 21:01

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（中央社布魯塞爾22日綜合外電報導）禾伸堂和另7家日本電容器製造商因長達14年壟斷市場，規避價格競爭，且有時聯合制價，歐洲聯盟（EU）反壟斷當局21日對他們合計開罰2億5390萬歐元（約新台幣91億元）。

彭博報導，禾伸堂和Vishay Polytech一同被罰78萬2000歐元（約新台幣2815萬元），其他受罰的7家日企是日立化成（Hitachi Chemical）、日本佳美工公司（Nippon Chemi-Con）、松尾電機（Matsuo Electric Co.）、尼吉康（Nichicon）、陸必功（Rubycon）、Elna和NEC Tokin。

截至台北時間22日晚間9時為止，記者嘗試聯絡禾伸堂公司發言人，尚未取得回應。

歐盟指出，1998年至2012年間，這些企業在鋁質和鉭質電解電容器市場進行聯合壟斷。日本佳美工公司被罰最重9800萬歐元，其次是尼吉康的7300萬歐元。

Panasonic公司和旗下的三洋電機公司（Sanyo Electric Co.）也參與聯合壟斷，但因揭發壟斷行為，換得歐盟不予處罰。

路透社報導，電容器使用在智慧手機、家電、車輛電子系統和風機等電子產品。

主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）在聲明中說：「我們的決定再度清楚表明，我們將不容許可能影響歐洲消費者的反競爭行為，即便違反市場競爭的相關接觸發生在歐洲以外地區。」

歐盟表示，這些企業討論壟斷市場的會議主要在日本進行，但壟斷行為遍及全球。

美聯社報導，歐盟稱這些企業交換敏感的商業和供應資訊，藉此避開價格競爭，而競價可能有利於消費者。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070322

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