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大同市場派提開股東臨會 公司：董事會討論

發稿時間：2018/03/22 22:32

最新更新：2018/03/22 22:32

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（中央社記者吳家豪台北22日電）老字號大同公司又見經營權之爭，市場派股東要求召開股東臨時會；大同今天發布重大訊息說明，將依法於7天前通知召開董事會，討論決定後答覆。

中國時報等媒體報導，大同市場派代表欣同公司、新大同公司及鄭佳佳日前發函要求大同董事會召開股東臨時會，以7大理由反對現金增資案，並提出董事及獨立董事有5項不適任原因，要求全面改選。

對此，大同晚間發布重大訊息表示，針對股東要求開臨股會一事，大同將依法於7天前通知召開董事會，討論決定後答覆。

大同強調，有關今天媒體報導市場派提開臨股會的7大理由，這些理由實際上已一再提出過，大同已於2017年、2018年多次發布重大訊息說明與駁斥。

大同表示，大同向來遵從股東會決議並恪遵法令規定，從未違反股東會決議的情事。這次董事會通過的現金增資案依法令規定，是在額定股本的範圍內由董事會決議行之，屬董事會職權，但大同慎重行事，也將國內辦理現金增資案於2017年5月11日股東會提請討論，獲得過半56%的支持通過在案。

大同進一步表示，大同董事會全體董事皆恪盡職守，無私貢獻，以其專業為公司營運做決策，並共同為未來發展規劃。所有議案均經過內部經營團隊的審慎評估及董事會充分周延討論，必要時還請外部專家協助評估，並恪遵相關規範辦理而決策，請勿恣意攻擊。

大同指出，市場派屢屢利用媒體散布扭曲事實的言論，企圖誤導主管機關與所有股東，製造不實氛圍，破壞公司商譽，並影響股價，損及所有股東的權益，呼籲市場派切勿一再妨害所有股東的權益，以免被告。（編輯：蘇志宗）1070322

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