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發展離岸風電 施俊吉：3大產業轉型契機

發稿時間：2018/03/23 12:08

最新更新：2018/03/23 12:18

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（中央社記者黃雅娟台北23日電）行政院副院長施俊吉今天表示，台灣發展離岸風電2025年將達到5.5GW裝置容量，每年除可發出198億度乾淨電外，也是台灣海事工程、鋼構及零組件等3大產業轉型重要契機。

施俊吉今天出席亞洲綠能智慧中心國際論壇致詞時表示，台灣作為國際社會的一員，全球因應地球暖化，主要國家積極推動能源轉型，擴大綠色能源的使用，發展節能技術跟服務，對台灣也是推動經濟跟能源轉型的重要契機。

施俊吉指出，行政院為強化綠色基礎建設，加速綠色相關投資，在前瞻基礎建設計畫，編列綠能預算，期待帶動民間投資，加速產業創新，估計2025年前可帶動新台幣1.8兆元以上的民間投資。

他指出，這些政策包括，推動低壓智慧電表，結合時間電價，能舒緩尖峰負載用電量，預計到2024年可完成300萬戶設置，7年間能創造413億元產值；風力發電則是5.5GW，每年可發出198億度的乾淨電，並帶動海事工程、鋼構及零組件等產業轉型重要契機。

施俊吉表示，期待推動綠能建設，並讓彰化縣政府成為亞洲綠能智慧中心帶動地方繁榮，早日達到能源轉型目標。

台電董事長楊偉甫致詞時表示，彰化縣擁有優良風場，台電身為國營事業，全力跟彰化縣合作。目前在彰濱工業區已經有31支風機運轉中，4支風機興建中，是台灣陸域風機密度最高的區域。

楊偉甫指出，台電也積極競逐離岸風電開發，預計第一期、第二期風電計畫將投入千億資金，並跟台灣港務公司租用台中5A、5B施工碼頭，開發商正積極接洽能共同使用，台電同步積極爭取遴選的風場，期待能在發展再生能源政策下，與大家共同努力，2025年能順利達到能源轉型目標。（編輯：郭萍英）1070323

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