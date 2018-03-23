台股本週大跌200點 市值蒸發6000億

美中貿易大戰開打，拖累台股早盤重挫逾200點，台北外匯市場新台幣兌美元匯率23日以29.240元開盤，貶8.7分，盤勢一片綠油油。中央社記者董俊志攝 107年3月23日

（中央社記者田裕斌台北23日電）美國總統川普掀起貿易戰，讓台股市值失守新台幣33兆元。根據台灣證券交易所統計，台股本週下跌204.37點，市值蒸發6074.98億元。



截至3月23日止，全體上市公司市值32兆4603.16億元，較3月16日減少6074.98億元，減幅約1.84%。



證交所表示，本週加權股價指數下跌204.37點，跌幅約1.85%：台灣50指數下跌188.11點，跌幅約2.25%；寶島股價指數下跌242.03點，跌幅約1.90%。



產業別指數方面，以油電燃氣類指數上漲1.23%漲幅最大，造紙類指數下跌5.92%跌幅最大；未含金融類指數下跌174.06點，跌幅約1.86%；未含電子類指數下跌162.98點，跌幅約1.11%；未含金融電子類指數下跌102.40點，跌幅約0.81%。



證交所指出，本週集中交易市場總成交金額6523.66億元，全體上市股票成交金額5944.98億元，股票成交量週轉率1.71%。



各產業上市股票成交金額前3名及占比分別為半導體類1466.55億元、占24.67%，電子零組件類910.73億元、占15.32%，光電類758.03億元、占12.75%。



成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類4.59%、光電類3.80%、資訊服務類3.62%。



證交所表示，累計今年年初開盤至今共52個交易日，集中市場總成交金額7兆875.02億元，市場日平均成交金額1362.98億元，股票成交量週轉率20.14%，股票日平均成交量週轉率0.39%。（編輯：張良知）1070323