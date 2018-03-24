/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 川普貿易戰管中閔統一發票

台大根據廈大回函 認定管中閔沒在陸兼職

>rss

股市動盪 全球富豪身家縮水12.8兆

發稿時間：2018/03/24 13:30

最新更新：2018/03/24 13:30

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社紐約23日綜合外電報導）全球500大富豪這兩個月來損失慘重，從1月26日市場攀頂後至今，他們的財富共縮水4360億美元（約新台幣12.8兆元）。

彭博報導，在針對關稅和報復的激烈言詞下，美股標普500指數和道瓊工業指數創兩年多來最大週跌幅，全球500大富豪本週財富淨值合計減少1810億美元。

根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），臉書（Facebook Inc.）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）本週財富蒸發103億美元。在臉書爆發個資外洩醜聞後，祖克柏的排名下滑3名到第7名。

報導指出資料分析業者劍橋分析（Cambridge Analytica）收集5000萬臉書用戶個資後，臉書股價應聲重挫14%。

另外甲骨文（Oracle Corp.）創辦人艾里森（Larry Ellison）財富減少70億美元，因甲骨文預測與雲端相關的產品銷售成長將放緩。

波克夏哈薩威公司（Berkshire Hathaway Inc.）的巴菲特（Warren Buffett）、亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）的貝佐斯（Jeff Bezos）和Alphabet公司的佩吉（Larry Page）共計損失170億美元。

根據彭博億萬富豪指數，全球500大富豪共擁有5.2兆美元財富。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1070324

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP