呂桔誠赴美舉辦研討會 展現強化法遵決心

中華民國銀行公會理事長呂桔誠接受中央社專訪表示，建置法遵制度、資訊系統與相關軟體模型所費不貲，也需要大量人才，但做這件事，不能把它視為費用，要視為投資，未來會回報。中央社記者張新偉攝 107年3月24日

（中央社記者邱柏勝台北24日電）為展現金融業強化法遵決心，銀行公會理事長呂桔誠今晚將率團赴美國紐約舉辦法遵研討會，會前將拜會紐約地區金融監理機關，藉以重建台資銀行在國際社會間的信任。



呂桔誠24日晚間率團搭機赴美，29日、30日將在美國紐約舉辦為期兩天的海外法遵研討會。這不僅是呂桔誠出任銀行公會理事長以來，第4度舉辦海外法遵研討會，也是自去年1月以來，海外法遵研討會再度移師紐約。



今年與會成員明顯增加，層級也大幅提高，有6家公股行庫董事長都將親自出席，且在美國設有營運據點的台資銀行，都派法遵長、副法遵長及當地分行經理人參加。此外，呂桔誠在研討會前，將親自拜會紐約地區金融監理機關，交換意見。



「這個活動受到美國金融監理機構的高度重視。」呂桔誠行前接受中央社記者訪問時指出，一年半前他提出這個構想時，「其實很多人存疑是否可以成功」，但接連在紐約、香港、倫敦舉辦法遵研討會後，逐步獲得當地金融監理機關的關注，獲得很多正面回應。



呂桔誠說：「在倫敦舉辦的法遵研討會，英國金融行為監理局（FCA）與審慎監理局（PRA）也派員參加，還上台演講。」



呂桔誠表示，透過這樣的活動，不僅讓本國銀行能暸解全球金融監理、法律遵循、內稽內控，以及洗錢防制等面向的發展趨勢，也能喚起本國銀行高階主管與法遵人員對這些議題的高度重視，更重要的，是重建國際金融社會對台灣金融業的信用。



2016年，兆豐銀行紐約分行因違反洗錢防制漏洞，遭美國紐約金融服務署（NYDFS）重罰1.8億美元（約新台幣57億元），呂桔誠出任銀行公會理事長後，隨即在去年接連辦理3次海外法遵研討會，被視為是「亡羊補牢」，為求盡速扭轉國際社會對台灣金融業的負面印象。



不過，呂桔誠說，早在12年前，他首次擔任台銀董事長時，已有強化法遵的想法， 「當時我提出聘用專職法遵人員的時候，有很多銀行開玩笑，說台銀好像錢太多」。然而，當銀行業慢慢發現法遵的重要性，要在市場上找專業法遵人才後，才知困難重重。後來，國際上許多知名銀行及國銀陸續遭重罰案例頻傳，正如他所說「免錢的最貴」，當時不願意投資，後來就會付出代價。





中華民國銀行公會理事長呂桔誠24日晚間將搭機前往美國紐約舉辦海外法遵研討會。這是呂桔誠出任銀行公會理事長以來，第4度舉辦海外法遵研討會。中央社記者張新偉攝 107年3月24日

他表示，建置法遵制度、資訊系統與相關軟體模型所費不貲，也需要大量的人才，但做這件事，不能把它視為費用，要視為投資，未來會回報，當銀行付出代價後，銀行評等可望因此加分甚至提升，更能贏得金融圈與整體社會的信賴。



呂桔誠強調，法遵、洗錢防制與內稽內控議題日受重視，銀行業知識的累積必須加快，尤其美國的KYC（Know Your Customer，了解你的客戶）已經進一步做到深入了解交易過程，要求越來越嚴格，標準也越來越高，「有些本國銀行的紐約分行，為避免風險，甚至已決定不處理匯進來的錢；因為收一筆匯款賺不了多少錢，卻承擔極大的風險」。



展望未來，呂桔誠認為，銀行未來法遵成本只會持續升高，對於法遵完整性的追求，將是「永無止境」。他期待，透過每次的海外法遵研討會，能夠建立本國銀行的集體自律機制，並建構堅實的金融體系，進而達到穩健經營的終極目標。(編輯：陳永昌)1070324