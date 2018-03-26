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台灣就業市場 歐商會：三領域人才搶手

發稿時間：2018/03/26 16:23

最新更新：2018/03/26 16:23

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（中央社記者朱則瑋台北26日電）歐洲商會與顧問公司米高蒲志今天聯合發布2018台灣薪資調查報告，內容指出，對台灣今年就業市場審慎樂觀，其中又以半導體、軟體與物聯網領域人才最為搶手。

米高蒲志國際股份有限公司（Michael Page）與歐洲在台商務協會聯合發表2018台灣薪資調查報告（Taiwan Salary Benchmark 2018），整體對台灣今年就業市場審慎樂觀，不過，米高蒲志董事總經理鐵弼時（Mark Tibbatts）表示，雖然樂觀但還是要考量國際情勢及地緣政治。

鐵弼時指出，目前台灣正掀起一場人才爭奪戰，包括半導體、軟體與物聯網領域人才都很搶手，企業必須提供具競爭力薪資並維持強而有力的雇主品牌。專業人才通常會有多重工作機會，會評估潛在雇主的內部技術和未來發展，因此，企業投資引進新技術至關重要，這樣才能吸引求職者。

報告內容指出，專業人士假使具備產品開發與整合、品質工程、機械學習、資料科學等必備技術技能，轉職後可望獲得15%至20%的平均加薪幅度，且就業環境職缺多但人才少，進而提升加薪行情。

鐵弼時表示，台灣擁有高素質的開發人員和成熟的高科技開發環境，許多傳統公司正尋求數位化方式優化製程，而來自新加坡、香港等其他東南亞國家公司也都肯定台灣就業環境，並在當地設置區域研發中心。

報告內容也提到，台灣醫療健保產業今年也將持續成長，同時吸引更多國際業者參與。製藥與醫療設備領域的招聘活動將大幅提升，針對醫療事務及品牌管理、產品管理的專業人士就業機會也會增加。

現場媒體問到中國提出對台31項政策，對台灣的影響，鐵弼時說，他不評論，但他認為要留住人才是非常值得關注的事情，這得要民間企業、政府等多方面共同努力。

至於中美貿易戰議題，歐洲商會執行長何飛逸（Freddie Hoeglund）指出，商會還沒有做太多針對性準備，因為現在還言之過早，要觀察一陣子才知道。（編輯：張良知）1070326

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