三十而立大不易 調查：4成8青年勞工有負債

（中央社記者邱柏勝台北26日電）子曰「三十而立」，但對薪資倒退、失業率居高不下的「三十世代」而言，成家立業其實大不易。根據yes123求職網調查，年齡在39歲以下的青年勞工中，有3成承認自己是月光族，4成8透露自己有負債。



yes123求職網今天公布「青貧族職涯規劃與築夢踏實調查」，調查顯示，39歲以下的青年勞工衡量目前收支狀況，自認是月光族的有30.3%；至於其餘69.7%的人，平均每個月能存新台幣9113元。



另外，受訪青年勞工中，有47.9%的人透露目前有負債，其中26.5%屬於「有負債，而且造成沉重經濟壓力」，21.4%屬於「有負債，但沒有造成沉重經濟壓力」。



yes123求職網發言人楊宗斌認為，青年勞工出社會迄今的物價變化，光外食費與房租，就不知道吃掉多少薪水的漲幅；加上青年勞工可能有學貸、卡債、車貸，或者需要分擔家計，實際的總存款數字，能否同步保持「有感」增加的狀況，恐怕要打個大問號。



而根據調查指出，高達54.1%的受訪者透露曾經領過2萬2000元以下的月薪，凸顯政府過去端出的「22K實習方案」，至今仍對青年勞工造成極大影響；且居高不下的房價，也讓青年置產成為奢求。



調查顯示，僅13%的青年勞工透露，目前有買房子，但每個月的房貸支出平均落在2萬923元；若以經常性薪資4萬787元估算，房貸就吃掉超過一半的薪水。



對此楊宗斌表示，這除了意味「中產階級」逐漸陷落外，低薪、凍薪又負債的生活，更導致年輕人沒有多餘的金錢與時間去消費，恐怕將持續衝擊台灣的內需經濟。



他認為，年輕人想走出舉債度日的困境或購屋，除非透過投資理財的複利效果，或藉由升遷跳槽、成功創業，或靠兼差的雙薪收入，假如維持職場現狀不變，不易擺脫「青貧化」生活。未來退休金若存不夠，甚至會出現「老貧化」慘況，一輩子恐怕要「為工作而活」，無法完成其他的人生夢想，遑論達到所謂「三十而立」、「四十不惑」等境界。



此「青貧族職涯規劃與築夢踏實調查」，是由yes123求職網於3月8日到3月19日，以網路問卷進行抽樣，調查39歲以下，已畢業、退伍(免役)會員，有效問卷共1405份，信心水準為95%，誤差值為正負2.61個百分點。（編輯：林沂鋒）1070326