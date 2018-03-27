鴻海旗下鴻騰收購Belkin 今年完成

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技擬砸8.66億美元，收購Belkin International，預計今年完成。鴻海指出，對每股淨值及每股盈餘有正面助益。



鴻海今天上午公告，子公司Foxconn Interconnect Technology Limited（FIT）收購Belkin International，預計今年完成。



根據鴻騰六零八八精密科技公告，鴻騰六零八八精密科技（FIT Hon Teng Limited）將以合併方式收購Belkin International，合併代價為8.66億美元（約合新台幣251.8億元）。



鴻騰六零八八精密科技由控股股東鴻海間接擁有約76.92%股權。



鴻海指出，併購目的為轉型及產業整合。從併購後預計產生效益來看，透過併購取得人才、技術、市場、長遠合理的價格，進而提升更高的股東價值。



至於併購對每股淨值及每股盈餘影響，鴻海表示，併購後藉由資源整合及擴大營運規模，預計可發揮策略綜效，對日後每股淨值及每股盈餘應有助益。



Belkin International成立於1983年，總部位於美國加州的Playa Vista。主要從事消費電子產品，智能家居技術，無線網絡產品，充電和電源產品以及智慧手機和平板電腦的配件。



Belkin International的產品銷售市場包括美國、加拿大、南美、亞太及歐洲的零售商、批發商、經銷商等，再從其銷售給終端用戶，以及透過Belkin International的網上銷售，直接銷售給終端用戶。



Belkin International在2017年9月30日的財政年度銷售額約7.89億美元，獲利466.3萬美元。在14個國家擁有22家附屬公司。（編輯：鄭雪文）1070327