智慧城市展 6企業家發表產業觀點

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）2018智慧城市展暨首長高峰會今天下午登場，代表中華電信、宏碁、和碩、研華、華碩、遠傳電信等6大企業家，發表產業觀點。



中華電信董事長鄭優表示，今年策略在於數位科技創新局、領航數位經濟，打造物聯網、人工智慧、大數據、虛擬實境、自駕車等5大產業生態鏈。



中華電信IOT大平台與產業合作發展智慧農業、智慧工業、智慧交通等，並運用資通訊和物聯網技術，開發IOT大平台太陽能應用。



宏碁創辦人施振榮表示，智慧城市是台灣資通訊產業轉型的重要平台，台灣資通訊產業創新也是未來發展的重要內容，宏碁未來持續貢獻全球社區，他也會協助宏碁轉型到軟體服務等的新商業模式。



和碩董事長童子賢指出，從產業觀點來看，智慧城市產業需要不斷創新、需要適當經濟規模、需要實質造福消費者、需要提升社會生產力。



他指出，目前物聯網和人工智慧醞釀時間較長，不過未來會形成潮流和商機，台灣產業願意扮演全球產業重要的盟友。



研華執行董事何春盛指出，物聯網重要應用之一就是智慧城市，台灣將扮演關鍵角色，主要是在物聯網市場地位舉足輕重、台灣也具備創新和人才、政府也積極發展智慧城市應用。



華碩副董事長兼總裁曾鏘聲指出，智慧城市以人為本，利用物聯網、大數據和人工智慧等，達到偵測感知、傳輸互聯、運算處理、智能回饋等機制，華碩積極布局智慧教育、智慧醫療、智慧交通等領域。



遠傳電信董事長徐旭東表示，台灣要透過智慧城市加速經濟發展，是下一階段經濟起飛的重要一步。他指出，台灣具備人才庫，可善加運用。台灣產業不僅前進創新，更積極進一步轉型。（編輯：李信寬）1070327