宏碁擴大推動遠距照護 拚輸出海外

（中央社記者吳家豪台北27日電）電腦品牌廠宏碁今天於2018年智慧城市展宣布攜手台北醫學大學附設醫院、彰化基督教醫院、高雄醫學大學附設醫院，擴大推動遠距健康照護服務，看好將逐步輸出海外市場。



宏碁雲端技術服務股份有限公司董事長施宣輝表示，遠距醫療照護已是全球趨勢，衛福部更在日前預告「通訊診療辦法」草案，可望放寬遠距醫療的服務內容。



施宣輝說，宏碁很榮幸可以在草案正式上路前，攜手台灣3家遠距照護的先驅醫療團隊，結合彼此在科技與醫療的線上、線下專業和資源，為智慧城市打造完整的健康照護服務，將遠距健康管理的雲端服務展開至北中南各地，推動健康照護的普及化。



他指出，去年宏碁只有與彰化基督教醫院合作，今年已從中部擴大到北部與南部，宏碁扮演的角色是把所有遠距醫療需要的網絡與數據串連起來，未來希望把更需要遠距醫療的東部納入體系。



施宣輝說，當智慧醫療與健康照護產業規模夠大的時候，宏碁不排除旗下智慧醫療事業可能成為獨立公司，甚至走向上市，但是取決於相關事業的成熟度，很重要的一點是能夠永續經營。



宏碁自2017年起與彰化基督教醫院攜手，將遠距健康管理系統導入宏碁和友達光電，提供2家企業職場健康管理系統服務；今年預計擴大職場健康管理服務的合作企業，並共同開發海外市場。



aBeing Wellness宏碁智雲健康管理平台在職場代謝症候群與慢性病管理的應用上，主要用於協助員工進行自我健康的日常管理；協助尚未罹患慢性病但身體代謝開始出現異常的員工，有效監測並降低罹患慢性病的風險，達到職場健康促進的目標。



宏碁創辦人施振榮表示，去年與彰化基督教醫院在職場照護方面合作，實際成果不錯，當時以POC（Proof of Concept，概念性驗證）為主，現在第二階段獲得更多支持，將以POB（Proof of Business，商業驗證）為主。



談到宏碁智慧醫療的目標，施振榮認為，現在最重要的是與醫院、職場合作，能夠做出所有參與者都覺得很有價值、很滿意的商業模式，才能擴展到全國甚至全世界去，需要先找到一個可行的方式。



彰化基督教醫院協同總院長郭守仁透露，彰化基督教醫院已將智慧醫療模式推廣到中國大陸與東南亞，近期更布局印度、中東地區；他看好在施振榮的帶領下，將台灣資通訊實力結合醫療，將為台灣產業注入強心劑。（編輯：林沂鋒）1070327