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股王大立光再破底 蘋概股黯淡

發稿時間：2018/03/28 13:20

最新更新：2018/03/28 13:20

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）股王大立光在競爭者進逼，加上市場擔憂iPhone今年成長力道，外資頻頻調降評等，衝擊股價持續弱勢下跌，今天再以3315元創下波段低點。

大立光從去年8月來到6075元歷史新高價後，一路回檔修正，高檔下跌至今天最低來到3315元，跌幅高達45%，幾近腰斬，股王落難，也壓抑蘋概相關族群表現相對黯淡。包括鴻海、廣達、和碩、可成、欣興、嘉聯益、晶技、台郡等均維持在平盤下震盪。

同為蘋果鏡頭供應鏈的玉晶光高檔修正幅度更激烈，從2017年9月14日的高點596元一路修正到2018年的2月9日的低點213元，跌幅高達64%，不過由於玉晶光日前傳出成功打入華為新一代手機3D感測鏡頭供應鏈，並成為第一供應商，今年業績看俏，激勵玉晶光谷底翻揚。

玉晶光在利多激勵下，近二週來表現優於大立光，今天不畏美股重挫，蘋果股價尾盤殺低下跌2.56%，早盤以小低盤開出後力爭上游，維持在平盤上震盪。

根據法人最新報告表示，華為近期已經結束挑選3D sensing接收端供應商，歐菲光為主要供應商，而舜宇光學是第二供應商，與歐菲光搭配有Sony的Sensor與玉晶光的感測鏡頭，雖然預測今年下半年才開始出貨，但是為首發非蘋品牌手機正式3D Sensing供應鏈的形成，玉晶光在蘋果與非蘋的3D Sensing都成功切入供應鏈，預估今年獲利成長幅度逾5成。（編輯：鄭雪文）1070328

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