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MOD躍本土最大平台 中華電成立匯流事業處

發稿時間：2018/03/28 17:06

最新更新：2018/03/28 17:06

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（中央社記者江明晏台北28日電）中華電信今天成立「數位匯流事業處」，並宣布MOD突破170萬用戶，超過全台任一有線電視系統業者，成為國內最大影視音平台，邁向年底200萬用戶數目標。

中華電信今天舉行「數位匯流事業處」揭牌儀式，董事長鄭優表示，數位匯流事業處對於中華電信發展極具策略與意義，MOD用戶數突破170萬，超越單一有線電視系統業者，成為第一大影視內容平台。

中華電信董事長鄭優上任後，將MOD設為優先衝刺的業務，透過兩大改革任務，一是把影視自由選擇權還給消費者，二是透過合理的收視分潤制度，成功帶動用戶數快速成長。

中華電數位匯流事業處未來將負責MOD/OTT影視平台經營、智慧家庭創新應用等數位匯流業務，更將結合中華電信在IOT物聯網、大數據、擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)、混合實境(MR)及人工智慧(AI)等技術能力。

中華電表示，數位匯流發展多年，預計於現今4G普遍的世代，甚至在2020年5G商轉後，將有更爆炸性的成長。中華電信數位匯流事業處由前台視文化總經理、公廣集團華視副總經理高武松出任副總經理，盼在影視音多螢匯流的數位世代，引進、上架更多頻道與內容，翻轉台灣影視音產業生態。(編輯：李信寬)1070328

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