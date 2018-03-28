調查：35歲以下勞工 7成2月薪未滿4萬元

（中央社記者邱柏勝台北28日電）1111人力銀行針對35歲以下青年進行調查，發現有7成2的人平均月薪領不到新台幣4萬元，顯見多數年輕族群的薪資待遇，仍落在平均水準以下，且有近2成2的受訪者被迫當起「月光族」。



1111人力銀行今天公布「悶世代壓力調查」，調查35歲以下、有固定收入的受訪者，發現有高達7成2的人，平均月薪領不到4萬元。而根據主計總處資料顯示，民國106年每人每月經常性薪資平均為3萬9953元，顯見多數年輕族群的薪資待遇仍落在平均水準以下，每月最大宗支出包括「外食費」、「房租」、「保險」、「學貸」及「孝親費」。



觀察這群被定義為「悶世代」的儲蓄能力，調查發現，有將近2成2的受訪者被迫當起「月光族」，其中甚至有12.1%的人處於「入不敷出」窘境；另有7成8有餘力存錢的人，平均每個月可存下9808元，約占整體平均月收入的3成左右。



1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，台灣經常性薪資倒退至17年前水準，薪水增幅不及物價漲幅，加上通貨膨脹的壓力，讓受薪階級對於民生物價波動更加敏感。以今年3月初迅速延燒全國的「衛生紙之亂」，主因國際紙漿價格上揚，而造成國人瘋狂搶購衛生紙的現象，也反映部分小資上班族面對大環境的束手無策，開源無方下，只能消極節流以對。



調查也顯示，高達8成6的上班族坦言，經濟壓力（64.6%）及工作壓力（20.9%）是最大壓力來源；從自評身心壓力指數分析，平均值落在61。但值得注意的是，有2成2的受訪者自評壓力指數竟高達80以上，其中男性占比又高於女性，且男性的壓力值也高於女性5個百分點，說明身處悶世代的男性身心負擔較女性來得沈重。



李大華表示，男性壓力大於女性的原因在於，男性在傳統上被賦予養家的責任，或是經濟上需負擔較多的一方，在本身條件不佳及外在資源不足的夾殺下，其身心壓力不言而喻；又觀察分布在30-35歲族群，其中不乏已經開始考慮婚姻大事，準備邁向人生下一階段，若父母無法給予充裕的後援，經濟面的匱乏感加上工作上的危機感，悶世代被迫淪為窮忙的青貧族，因而產生相對剝奪感。



為了解上班族的壓力來源及工作現況，1111人力銀行設計「悶世代壓力調查」，針對35歲以下求職會員進行網路問卷調查，調查時間3月12日到3月27日，隨機抽樣為1145份，信心水準95%，誤差值為正負2.9個百分點。（編輯：李信寬）1070328