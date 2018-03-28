/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震iPad個人申請金正恩

台灣東部海域4.8地震 中部以北有感

>rss

日商搶攻離岸風電 丸紅打頭陣

發稿時間：2018/03/28 18:10

最新更新：2018/03/28 18:10

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃雅娟台北28日電）台灣綠電公司今天宣布，已經在日本取得1.5GW風場的日本丸紅株式會社，將共同開發彰化外海的海峽風場，總投資金額約新台幣865億元；風場融資計畫已有14家本土銀行有意加入，融資金額近500億元。

台灣綠電公司今天宣布，正式與日本丸紅株式會社合作，目前預計開發彰化外海的海峽風場，總裝置容量600MW，預計投資金額865億元，將由日本丸紅出資約30%，台灣綠電出資近50%，以及台灣汽電共生、天力離岸風電等共同投資開發。

台灣綠電總經理李建勳表示，日本丸紅在歐洲風場約有500MW以上的建置實績，並在日本取得1.5GW的開發容量，未來借重海事工程及船隊等特長，有望幫助台灣本土供應鏈共同前進日本拓展離岸風電市場，或是轉往韓國、東南亞等國家發展。

李建勳指出，目前風場規劃為600MW裝置容量，可能選用8MW或是9.5MW的風機規格，風機葉片將由全球前10大製造商天力提供，包括海纜、水下基礎、塔架等，幾乎都可以由台灣供應鏈自行製造。

目前與國內外超過20家銀行洽談融資合作意向，李建勳透露，已經有在地14家銀行願意投入將近新台幣500億元的融資額度；未來也考慮在長榮科技大學、高雄大學及海洋大學開設產業專班，培訓在職人才，協助彰化產業轉型，今天也開設台灣風電研究院，研發浮動式海上風機等相關技術。

今天海龍離岸風力開發商玉山能源及加拿大北陸能源與本土廠商星能簽署合作意向書，將由星能公司負責海龍的陸域變電站跟輸電系統工程，星能負責整合本土機電設備及施工廠商，未來在離岸風電產業期待實現更多在地化。

星能公司董事長蔡進發指出，星能為台灣汽電百分百持股子公司，在台灣有多年陸域輸變電統包工程，以及陸域風機運維工作實績與經驗，相關計畫將結合台機社、吉興工程、東元、大亞、華城及太平洋電纜，與彰鹿預拌廠、駿逸工程等彰化本地營建產業，增進產業在地化，並增加工作機會。（編輯：張均懋）1070328

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP