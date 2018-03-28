核二2號機跳機 環團：貿然起動就是錯誤

（中央社記者吳欣紜、林長順台北28日電）核二廠2號機今天下午1時25分發生跳機意外，台電初判可能是蒸汽從旁通閥排出時壓力過大，導致反應爐自動停機。環保團體批評，貿然起動就是錯誤，應好好調查、公開成因。



核二廠2號機昨天再度起動，今天下午1時25分停機，台電表示，核二廠2號機起動後併聯，需要進行幾個階段的測試。依照計畫時程，昨天晚上進行主汽機超速跳脫測試，今天7時26分完成發電機第二次併聯，不過下午由於反應爐產生保護動作，自動停機，詳細原因還在調查當中。



對於核二2號機跳機，綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰告訴中央社記者，核二廠2號機跳機最嚴重的問題不是爆炸的設備修好了沒，而是為什麼管制單位「號稱」經過很嚴密的安全檢查，卻沒辦法揪出異常。



洪申翰表示，兩年前，核二廠2號機大修後也通過原能會跟台電安全檢查，卻在啟動後就發生爆炸事件，由此可見通過安全檢查也無法保證安全，這次安全檢查長達一個月，機組仍然跳機，若政府無法回答安全檢查是不是出了結構性問題、程序性問題等疑惑，「大家很難真正的安心」。



台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅則表示，核二廠2號機昨天中午才再起動，今天中午就跳機，應好好調查並公開原因，當初政府不顧居民及環團反對、貿然再起動核二廠2號機就是個錯誤，原能會在決定是否再次同意再起動前，應先公布相關報告讓民眾瞭解。



新北市核能安全監督委員會指出，新北市核安會3月20日召開107年第1次會議時，即請台電公司就核二廠2號機重起案進行專案報告，均一再強調核二廠2號機機組老舊，停機逾600天，呼籲核安不容許風險、安全第一、重視安全等。



對於此事件，新北市核安會主任委員李四川表達遺憾及譴責，並表示這次事件雖未造成輻射外洩，但已引起民眾疑慮。



新北市政府表示，將要求台電公司徹查事發原因，及請原能會確實及落實各項審查工作。（編輯：黃于）1070328