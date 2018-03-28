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剪線潮蔓延 美電視廣告占比持續萎縮

發稿時間：2018/03/28 23:44

最新更新：2018/03/28 23:44

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（中央社紐約28日綜合外電報導）市場調查公司eMarketer今天發布的報告顯示，由於美國民眾收視習慣從付費電視頻道轉向數位平台，電視廣告在美國廣告市場占有率正逐漸萎縮。

法新社報導，eMarketer的報告指出，2017年美國業著在傳統電視廣告的總支出創2009年以來首度下滑。

eMarketer預估，今年業者在美國電視廣告的支出總額將較2017年減少0.5%，降至698億7000萬美元（約新台幣2040億元）。

這使得今年電視廣告占美國媒體廣告的比例，將由2017年的33.9%跌到31.6%。

研究人員指出，Netflix和亞馬遜（Amazon）等提供隨選觀賞功能的OTT（over the top）服務網路播放平台，正帶給電視台壓力。

eMarketer預測部高級主任皮爾特（Monica Peart）說：「觀眾收視轉向OTT，正在改變電視廣告市場氛圍。由於電視節目收視率持續下滑，廣告商也將繼續砍電視廣告預算，尤其在缺乏總統大選和奧運等重大活動的時期。」

eMarketer也發現，民眾退租有線電視或衛星電視付費頻道套餐的所謂「剪線潮」，在美國持續擴大。

eMarketer預估，今年美國傳統電視觀眾將較2017年減少0.2%，降至2億9770萬人；串流頻道的觀眾則將成長2.7%，達到1億9860萬人。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1070328

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