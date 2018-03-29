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政府加薪帶動民間跟進 5月底調查結果出爐

發稿時間：2018/03/29 12:22

最新更新：2018/03/29 12:22

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（中央社記者范正祥台北29日電）今天是青年節，主計總處主計長朱澤民表示，政府希望透過公務員調薪帶動民間調薪，讓青年脫離月光族。至於政府調薪帶動多少民間企業調薪？他說，5月底將公布調查結果。

立法院財政委員會上午審查統計法修正草案，中國國民黨立委盧秀燕質詢時表示，根據人力銀行最新調查，青年薪資倒退17年，很多青年是「青貧族」、「月光族」，青年節不快樂。

列席備詢的朱澤民答復表示，目前薪資是往上漲，前幾年有倒退，但現在已在追趕當中，民國106年薪資與105年比較，薪資漲了2.46%，物價只漲了0.62%，所以實質薪資漲了1.83%，全體國民都在努力當中，希望能夠追趕17年前最高紀錄，現在每年、每個月都在追趕之中。

朱澤民說，目前政府在各方面的努力包括推動優化新創事業投資方案，希望投資能往高附加價值產業，積極解決「五缺」創造投資環境，還有透過五加二產業促進投資增加以及重視留才、攬才。

盧秀燕形容，官員提到的這些都是「標語」。青年朋友誰不希望往高附加價值投資？誰不希望坐辦公室數鈔票，找薪水高的工作？但找不到。現在的問題是青年求職困難，找不到好的工作，找不到學用合一的工作，青年節不快樂。

朱澤民說，目前青年薪資往上漲、失業率降，希望青年往高附加價值產業發展，透過各種職業訓練、各種資訊平台協助。

是否幫青年媒合高附加價值產業？朱澤民說，勞動部相關單位都有提供這樣的一個服務，勞動部有各種訓練，青年朋友可以參加訓練班。

盧秀燕問花錢參加勞動部各種訓練班就能找到高附加價值的工作嗎？朱澤民說，有一定資格與訓練的資歷，企業界會僱用，因為現在缺工也蠻多的。

他進一步表示，政府希望透過公務員調薪帶動民間調薪，讓青年脫離月光族。

盧秀燕問，今年元月政府調薪到現在3月份，到底帶動多少民間企業調薪？朱澤民說，1、2月有調薪的帶動，目前正在調查中，會公布調薪的因素是什麼？5月底公布調查結果。（編輯：溫貴香）1070329

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