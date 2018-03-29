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核二廠停機審查 原能會：時間長短很難說

發稿時間：2018/03/29 15:12

最新更新：2018/03/29 15:12

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（中央社記者朱則瑋台北29日電）核二廠2號機跳機，台電公司需寫出綜合檢討報告及改善措施，交由原能會審查核准才可再起動，原能會今天表示，審查時間可能幾天、也可能好幾個月，還是要看實際狀況而定。

核二廠2號機27日再度起動，28日下午1時25分停機，台電表示，核二廠2號機起動後併聯，需要進行幾個階段的測試。依照計畫時程，進行相關測試，28日下午反應爐產生保護動作，自動停機，詳細原因還在調查中。

台電公司假使要再重新起動核二廠2號機組，得先要把確切肇因及綜合檢討報告提交至原子能委員會審查核准，不過，原能會今天表示，還未收到相關資料，審查沒有時間表，可能3、4天，也可能好幾個月，以上次核二廠2號機發生發電機避雷器箱受損而停機例子來看，當時就審查了約6個月。

原能會核能管制處副處長李綺思向中央社記者說，雖然還沒有收到台電的文件報告，但已經先派人到電廠釐清停機原因狀況，之後就算台電提出完整資料，原能會還是會親自到現場逐一檢視，確認設備有無安全疑慮，並非由台電說了算。

李綺思指出，其實很多資料在電廠的電腦中都有紀錄，包括停機前後設備及數據狀況等，原能會除了會看台電報告內容，也會透過這些數據分析了解停機情形，至於會不會找外部專家學者加入審查，還要再討論。

李綺思說，書面審查、現場檢視都確認無誤，並經開會討論後，才會決定是否讓核二廠2號機重起發電，審查時間要多長，因為目前仍在初步蒐集資料階段，還很難說。

核二廠2號機105年5月16日發生發電機避雷器箱受損而停機進行檢修，停機680天。台電2月5日歲修完成後提出再轉申請，3月5日原能會審查認定符合再轉安全條件，3月15日經濟部及台電赴立法院進行專案報告，原能會20日發出公文，同意台電核二廠2號機再轉。（編輯：李信寬）1070329

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