致命車禍後 Uber自駕卡車部門主管離職

（中央社舊金山28日綜合外電報導）知情人士今天透露，美國叫車服務公司優步（Uber Technologies Inc.）的自動駕駛卡車研發計畫核心人物朗（Lior Ron）已離職。不到2週前Uber自駕休旅車才發生撞死行人意外。



法新社報導，朗原本擔任「優步貨運」（Uber Freight）部門主管，負責研發利用自駕卡車從事貨運業務。



彭博報導，Uber發言人溫恩（Matt Wing）表示，朗的離職和18日發生在亞利桑那州坦佩（Tempe）的致命車禍無關。



為加速發展自駕車技術，Uber在2016年以逾5億美元買下朗和李凡道斯基（Anthony Levandowski）共同創辦的公司Otto。兩人原本皆在谷歌（Google）母公司Alphabet Inc.旗下自駕技術公司Waymo工作。



根據彭博取得Uber自駕車部門主管麥霍弗（Eric Meyhofer）寫給員工的電子郵件，麥霍弗表示，朗雖然離職，但他和Uber執行長柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）仍將繼續推動貨運計畫。



Uber自駕車撞死一名牽單車過街的女性後，亞利桑那州州長依據行車記錄器所拍下「令人不安和擔憂」的車禍畫面為由，暫停州內的Uber自駕車測試計畫。



Uber在事故後也已暫停在美國的自駕車測試，並選擇不更新在加州的自駕車道路測試許可。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070329