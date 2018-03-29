費洛蒙遇上物聯網 中華電助陣無毒農業

（中央社記者江明晏台北29日電）「以費洛蒙蟲害防治，協助台灣農業市場打造無毒農業」，中華電信今天分享運用NB-IoT技術協助產業發突破的應用案例，展現物聯網在不同產業的契機。



一年一度的智慧城市展登場，中華電信行動通信分公司今天舉辦「NB-IoT商業應用」論壇，分享中華電運用NB-IoT技術協助產業發展與突破的3大實際應用案例，包括以費洛蒙蟲害防治、環控玻璃溫室農業及空氣盒子。



其中，「費洛蒙蟲害防治建構田間物聯網監測平台」，是透過NB-IoT即時傳遞蟲害通報與蟲害預警，隨時掌握田間蟲害狀況通報，還包括環境的監測、農作物的施肥和農藥使用參考等，協助台灣農業市場打造無毒農業。



另外一個案例，「環控玻璃溫室」藉由NB-IoT技術，精確快速的監測、控制生產栽培系統，可保護農作物定質、定量、定時的計畫性產出，達到生產者安心、消費者放心的雙贏目的。



第三個案例，空氣盒子則是PM2.5空汙品質檢測，利用政府的開放資訊，結合物聯網即時傳遞數據，能更加精準、穩定的監測空氣品質。



中華電信行動通信分公司總經理陳明仕今天在論壇上表示，中華電信第一時間配合客戶將物聯網開台、提供門號及模組解決方案讓客戶測試，期望帶動國內行動物聯網產業起飛。



此外，中華電信物聯網同時支援NB-IoT及CAT-M1技術，積極與國內外產業合作發展新商業模式，而如何即時且有系統的管理大量物聯設備連線，也是物聯網產業必須正視的議題。



中華電信表示，目前已自主研發行動物聯網連線管理平台(CMP)，供企業客戶自主管理，並簡化維運流程，當物聯設備發生異常時，可立即通報、快速釐清解決障礙，進而提升營運效率。（編輯：林沂鋒）1070329