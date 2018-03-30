勞動基金420億代操基金 注入永續投資

（中央社記者邱柏勝台北30日電）為引導資金流向重視永續價值的企業，勞動基金運用局日前釋出新台幣420億元代操基金，以台灣指數公司所編製的「台灣永續指數」為績效追蹤指標，安侯建業（KPMG）指出，永續投資將成未來主流。



為引導資金長期挹注於國內重視永續發展的企業，並鼓勵企業進行以本業為核心的永續創新轉型，台灣指數公司與英國證交所旗下子公司富時羅素指數公司（FTSE Russell）於去年12月共同發布合編的「FTSE4Good台灣指數公司台灣永續指數」，是國內首檔整合ESG和財務績效篩選的投資型指數，已獲勞動部勞動基金運用局公告為勞退基金委外代操投資績效追蹤指標，並釋出高達420億元的代操資金。



而為讓外界了解台灣永續指數的評鑑方式，台灣證券交易所、台灣指數公司與紐約梅隆銀行台北分行與安侯建業聯合會計師事務所今天舉辦「台灣永續指數發表會暨永續投資」論壇。



證交所董事長許璋瑤會中表示，根據調查指出，全球永續投資已達23兆美元，占全球資本市場總投資金額的26%，占比相當高；在歐洲、紐澳，占比更達50%，顯見近年來，永續投資在國際間已有高度共識，這股浪潮襲向國內，確實喚起國內投資人關注，這也是編製台灣永續指數的主因。



金管會副主委鄭貞茂指出，為推動永續發展政策，金管會積極推動綠色金融行動方案，引導資金投入綠色產業，今年預估目標總餘額要達1.1兆元。此外，自2019年起，將強制上市櫃公司在編制2018年度CSR報告書時，須適用新版的永續報告準則，以提升台灣企業永續績效，且在公司治理方面，也將規劃新版公司治理藍圖，希望在企業社會責任報告書的數量與品質，都有有長足進展。



KPMG安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠表示，投資機構以往以財務績效為導向，現在更注重公司治理，國外早已有如道瓊永續指數（DJSI）等以ESG為主的投資指標，但台灣尚在起步階段，現在有了台灣永續指數，篩選的公司不僅符合永續投資的標準，且去年度殖利率高達4.45%，優於大盤表現，可為投資人提供有用的投資指引。不僅勞動基金，包含郵匯儲金、退撫基金在內，都有意以此指數為績效指標，進行委外代操。



美國紐約梅隆分行台北分行總經理陳淑娟則表示，台灣永續指數是國內首支完整涵蓋環境、社會及治理等投資構面的ESG指數。希望藉由國內首檔ESG指數的推出，期能為投資人提供更多永續投資的選項，重視永續治理的標竿企業，也能獲得更豐富的資金機會，藉以促進台灣整體永續投資環境發展。（編輯：蘇志宗）1070330