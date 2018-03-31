王品下個25年 董座：要讓台灣餐飲躍上國際

（中央社記者江明晏台北31日電）王品今年成立25年，董事長陳正輝表示，下個25年將把「台灣餐飲文化帶到國際」，而台灣品牌總面臨「規模化」的考驗，未來品牌將先在台灣誕生、到大陸練就規模、再去攻海外。



王品今年成立25年，今天首度集結在台灣的18個品牌，舉辦「美好食光 經典再現暨新菜上市」記者會。



陳正輝今天會後接受媒體訪問時表示，王品從在台創立第一間王品牛排至今已25周年，兩岸共服務超過3億人次，全球展店421家、兩岸23個品牌達418家店，台灣有18個品牌共267家店，提供659道美食。



他強調，王品走過四分之一世紀，這些年沒有轉投資、只專注餐飲事業的工匠精神，未來將持續朝「多品牌」發展。



陳正輝表示，王品這些年致力提升國內餐飲服務人員地位，把台灣餐飲事業發展壯大，做到成為一家上市公司，也希望將台灣餐飲文化帶到海外，展現台灣知名度與國力。



展望未來，他表示，王品前面的25年致力把台灣餐飲業的社會地位提升，很多年輕學子與高學歷畢業生也願意投入，未來25年，希望把台灣餐飲文化帶到國際舞台，他認為，台灣有2300萬人口，但飲食文化在國際曝光不高，希望透過台灣餐飲文化優勢「立足台灣、放眼世界」。



然而，他坦言，出去海外的考驗是「系統規模化」，因為台灣市場太小最適規模可能只有10多家店，但到大陸也許能放大至60多家，因此他希望在台灣誕生品牌，到大陸練就「系統規模化」的功夫，再進一步壯大，所以他認為，品牌發展的節奏與順序應是台灣、大陸、海外。



是否考慮把國內優秀品牌代理到海外，陳正輝表示，這一塊王品還在思考研究，由於王品是以「異國美食」為核心起家，在台灣菜色與中餐這一塊比較少著墨，台菜會是未來發展的方向，目前是以「國內市場自創品牌」、「國外代理優秀品牌進台灣」的策略發展。



王品集團朝「精壯」體質蛻變，去年稅後淨利4.63億元，年增43.10%，每股稅後盈餘(EPS)6.01元，擬配發每股現金股利5.5元，寫3年來新高。



陳正輝表示，2015年接任時，觀察到王品內部需要把基礎打得更好，讓體質更精壯，否則擴大管理會出問題，不能只靠人，要有一套做法讓「管理落地」，今年要持續強化內部控管，基本面加強，未來品牌數發展就會「多又快」。（編輯：鄭雪文）1070331