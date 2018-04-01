中職金控大戰 從場內打到場外

中華職棒場上中信兄弟與富邦悍將的對戰，往往被比喻為「金控大戰」，這場戰役已經從場內打到場外，包括專屬分行、聯名信用卡，處處可已聞到對壘的煙硝味。圖為北富銀悍將主題分行。中央社記者田裕斌攝 107年4月1日

（中央社記者田裕斌台北1日電）中華職棒中信兄弟與富邦悍將的對戰，被比喻為「金控大戰」，這場戰役已經從棒球場內打到場外，包括專屬分行、聯名信用卡，處處可以聞到對壘的煙硝味。



富邦金控去年投入中職成立富邦悍將，今年更吸收中信兄弟釋出的張正偉、陳鴻文、蔣智賢等明星球員，讓富邦金控、中信金控針鋒相對的氣氛愈加濃郁。



中信金旗下中國信託商銀去年就在台中洲際棒球場推出結合金融服務與棒球元素的主題分行「洲際簡易型分行」，不但內部裝潢結合運動風格元素，周邊也緊鄰運動、美食及休閒娛樂的「洲際棒球文創園區」。



富邦悍將在認養新莊棒球場當主場後，也將周邊的新莊分行改裝成悍將主題分行，改裝後的新莊悍將主題分行，除了外觀以顯著的寶藍色鎧甲騎士盾徽妝點，分行入口設有投手、捕手立牌迎接球迷、客戶外，分行營業大廳高櫃等候區還舖有人造草皮，座椅並交錯著悍將球隊隊徽、棒球圖騰。



此外，營業大廳一角還設有「觀賽區」，配置50吋液晶電視、長板凳，讓球迷、客戶申辦金融業務之際，也能即時觀賞球隊的精采賽事。



除了在分行互比苗頭外，中信銀、北富銀也都發行球隊專屬聯名卡，悍將聯名卡則是提供全家超商購票優惠、看球賽搭捷運回程免費等好康；中信兄弟聯名卡則是1年若達新台幣30萬元的刷卡額門檻，就享當年度季後賽優先預購權，培養死忠球迷。（編輯：蘇志宗）1070401