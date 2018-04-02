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台灣生育率全球倒數 低薪高房價高工時是主因

發稿時間：2018/04/02 09:40

最新更新：2018/04/02 09:40

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（中央社記者邱柏勝台北2日電）去年台灣生育率1.125，創全球第3低，僅高於新加坡與澳門，少子化成國安議題。根據yes123求職網表示，勞工不願生小孩的前三大原因，分別是錢不夠、買不起房，以及工作過於忙碌。

yes123求職網今天公布「上班族生養育計畫調查」，調查顯示，年滿20歲的成年勞工受訪者中，有63%目前沒小孩；且未生育的勞工受訪者中，有48%無生育計畫。

探究勞工不想生小孩的原因，在可複選情況下，第一是怕賺的錢不夠養小孩（66.3%）、覺得買不起房子，沒法給小孩一個家（42.2%）、工作忙，怕沒有時間照顧小孩（28.9%），以及不滿意台灣教育體制（23.5%）、社會太亂，擔心小孩被傷害或學壞（21.9%）。

對此，yes123求職網發言人楊宗斌表示，在某種程度上，台灣少子化的狀況，不但與低薪、凍薪、工時長的職場環境有關，其他像是高房價、教育環境、治安問題，都成為不生的導火線。

楊宗斌認為，政府若想要提高生育率的話，除了經濟面考量，像是呼籲企業加薪、提高基本工資，或透過產業轉型，提高薪酬水準，也必須從社會福利、社會安全層面著手。

調查也發現，勞工朋友平均預估，家庭「總月收入」要達新台幣10萬2210元，才有能力生養「一個」小孩，其中六都勞工自認要有10萬8435元，非六都勞工要有8萬6971元，前者是後者的1.25倍，等於多了25%。

楊宗斌指出，雖然大城市的工作機會較多，起薪較高，但相對的物價也高，除了要準備較多的生養育基金，家戶所得也需要提高，才能應付全家大小的開銷。

楊宗斌更表示，加上職場競爭激烈，工作壓力大，許多因素影響到生育意願，除非任職的公司，能主動提供相關福利，藉以減輕經濟壓力，或者是讓員工在上班時，不用常常分神於子女的事情。

此「上班族生養育計畫調查」，是由yes123求職網於3月15日到3月27日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲以上、已畢業或退伍的求職會員，有效問卷共1236份，信心水準為95%，誤差值為正負2.79個百分點：已婚692份，其中有子女的佔434份；單身544份，其中有子女的佔23份。(編輯：趙蔚蘭)1070402

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