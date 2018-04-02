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櫃買最大海外法說 12日香港登場

發稿時間：2018/04/02 11:38

最新更新：2018/04/02 11:38

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（中央社記者韓婷婷台北2日電）櫃買中心與群益金鼎證券合作，將於12日至13日於香港舉辦「櫃買市場海外法人說明會 2018 Taiwan CEO Day」，這次參與公司多達17家，是10年來最大的場次。

這次海外法說會將由櫃買中心總經理蘇郁卿親自率團，將辦理高達270場次會議。蘇郁卿表示，過去大多由外資券商主辦，規模大多低於10家，此次總共有17家， 近10年來規模最大的一次。有別以往大都以發言人或財務長出席，此次17家公司預計將有11位董事長、7位總經理出動。

蘇郁卿表示，這次參與的公司很多是中小型企業，市值並不大，並分散在各個領域，較特別。她指出，參與名單主要由承辦券商決定，通常依據香港投資機構客人要求點名，其實台灣有很多企業位處不同產業的關鍵位置，國際投資人產業分析時會特別點名某些企業。

她指出，相對以往以科技類股為主軸，此次海外法說名單首度出現3家生技類股是過去罕見的，可以感受到台灣生技聚落成型後，在國際能見度上具有實質的提升作用，是產業分析師不得忽略的一塊市場，這也是櫃買市場很重要的競爭力之一。

蘇郁卿強調，櫃買中心在海外法說深耕多年，將持續積極扮演外資法人與櫃買市場掛牌企業間良好溝通平台，協助優質公司提升國際知名度，即使是小公司，櫃買還是會照顧，在香港除非是夠大，否則國際資金未必會看到你。就服務面而言，這是香港市場做不到的，櫃買有絕對的優勢。

櫃買海外法說除了香港、新加坡、紐約及倫敦外，蘇郁卿透露，日本及馬來西亞也是櫃買目前正在努力規劃的方向。

這次參與的公司為櫃買市場具產業代表性廠商，包括川寶(1595)、瓦城(2729)、穩懋 (3105)、帛漢(3299)、聚積(3527)、亞通(6179)、益得(6461)、生華科(6492)、精測(6510)、長華科(6548)、生展(8279)、群聯(8299)、弘帆(8433)、綠河-KY(8444)、光隆(8916)、森鉅(8942)及汎德永業(2247)。

產業類別橫跨電子零組件、觀光事業、半導體、通信網路、生技醫療、光電業、電腦及週邊設備、貿易百貨及電機機械等。

櫃買中心指出，目前外資法人對於參與活動的櫃買市場優質公司反應相當熱烈，已有逾270場次會議需求，且多為國際知名基金管理公司，其所管理的基金總規模達5800億美元。希望藉由活動，讓外國投資機構發現櫃買市場多樣化的產業中，有許多值得投資的標的。

外資投入櫃買市場比例呈現逐年成長趨勢，據統計，97年外資投入櫃買市場市值占比為7.43%，至106年12月底已達到22.6%。（編輯：林沂鋒）1070402

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