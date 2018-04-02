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工廠輔導法修法需審慎 立院經委會擇期再審

發稿時間：2018/04/02 14:54

最新更新：2018/04/02 14:54

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（中央社記者劉冠廷台北2日電）立法院經濟委員會今天審查工廠管理輔導法修正草案，但經濟部長沈榮津說，修法層面廣，需審慎研議，將盡速提出版本送立法院。最終，會中通過民進黨立委的提案，決定擇期再審。

立法院經濟委員會今天審查民進黨立委林岱樺、國民黨立委許淑華、王惠美等人所提出的工廠管理輔導法修正草案，擬將未登記的工廠納入管理，並延長輔導期。但這樣的修法方向引起環保團體的不滿，主婦聯盟環境保護基金會等團體今天上午也在立法院外表達抗議，憂心這會加速農地被吞噬，呼籲立即停審。

沈榮津在會中表示，修法涉及農地變更、土地管理、環境保護、未登記工廠就地合法等議題，有關立委的提案外界意見多且涉及農委會、內政部、環保署等機關權責，經濟部在審慎研議修法內容後，將盡速研提修正草案送立法院審查。

由於不少工廠目前是蓋在農地上，行政院農業委員會副主任委員陳吉仲則在會前受訪時說，農委會還是站在保護農地的立場，若此次修法通過，是不是等於對外宣誓政府不管怎樣，都會讓違法工廠再合法化，而這農委會也無法接受。因此這樣的修法還需要謹慎的討論。

陳吉仲表示，保護農地不是為了農民，而是為了更多的消費者，工廠在農地上生產當然會產生相關食安的問題，因此農委會的態度從頭到尾都非常一致。

最終，委員會通過民主進步黨立委蘇震清等人所提出的程序提案，鑑於修法所涉相關資訊、統計數等還不夠明確，建議本次會議僅進行至詢答結束，另擇期繼續審查。

此外，委員會中也通過中國國民黨立委的臨時提案，要求經濟部會同農委會、內政部、環保署在3個月內向經濟委員會提出專案報告及修法方向。（編輯：楊玫寧）1070402

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