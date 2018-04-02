台灣車市3月回溫 這3個品牌第1季衝最快

（中央社記者田裕斌台北2日電）農曆新年過後台灣車市恢復成長力道，整體銷量回到3.9萬台、月增45%、年增2.8%，其中，包括本田(Honda)、納智捷(Luxgen)、馬自達(Mazda)3個品牌成長最速。



根據統計，今年3月各大品牌車廠銷量普遍回溫，較2月成長多3成起跳，其中，賓士(Mercedes Benz)一馬當先，單月賣出2923台新車、月增68.1%，本田、福特(Ford)、BMW也都有成長5成以上的佳績。



值得注意的是，凌志(Lexus) 3月銷售大爆發，單月賣出2000台，刷新自1997年導入後單月銷售紀錄；總代理和泰車表示，NX的銷售強勢獨走，帶動整體氣勢，3月光是NX單一車系就大賣1146台，且還有約800張訂單無法消化，加上RX車系穩定貢獻，旗下兩款運動休旅車(SUV)車系(RX、NX)3月累計銷售突破豪華車品牌SUV市場超過40%。



和泰車指出，今年LEXUS除了人氣高居不下的NX車系及在2月上市的豪華旗艦車款LS 350之外，接下來年底即將上市的全新SUV車系UX，是品牌主力車種，預期今年銷售量將挑戰全年。



累計今年第1季台灣車市，豐田(Toyota)賣出3萬2005台、年增2.2%、市占率28.1%，穩居國內龍頭，和泰車總經理蘇純興表示，今年3月組裝廠員工旅遊，對國產車產出造成影響，預計4月起產能恢復正常，接替掀背小車Yaris小改款上市，預計銷售將有明顯提升。



三菱(Mitsubishi)則是累積銷量1萬3465台、年增9.7%、市占率11.8%，排名第2；本田則在HR-V、CR-V兩款SUV持續熱銷下，今年第1季銷售站上1萬台、達1萬216台、年增24.3%，不但市占率9%站穩第3，成長力道則在各大車廠中居冠。（編輯：李信寬）1070402