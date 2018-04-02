宏達電Vive跨界 VR走秀結合時尚

宏達電(2498)打造秋冬上海時裝週開幕秀，HTC Vive中國區總經理汪叢青客串模特兒，獻上首次VR走秀。（HTC提供）中央社記者江明晏傳真 107年4月2日

（中央社記者江明晏台北2日電）宏達電將虛擬實境(VR)觸角伸向各個領域，除進軍電影界、藝術界外，更跨入時尚界，打造秋冬上海時裝週開幕秀，HTC Vive中國區總經理汪叢青更客串模特兒，獻上首次VR走秀。



宏達電今天發布新聞稿指出， HTC Vive攜手「智族GQ」在3月28日打造2018秋冬上海時裝週開幕首秀，一款透過VIVE Pro設計的服裝、搭配VIVE Focus一體機的整體造型，在此次發布會上壓軸亮相。



HTC Vive中國區總經理汪叢青並客串發布會的特約模特兒，身著「特別訂制」的作品並頭戴VIVE Focus一體機登場，獻上時裝週的首次VR走秀。



他表示，VIVE致力豐富VR生態，和時尚媒體「智族GQ」攜手打造上海時裝週的開幕首秀，跨界證明VR技術在多種應用領域的潛能，VR技術不再只是科技領域的獨占，正逐漸成為一種新時尚，滲入消費者的生活方式。



本場發布會的壓軸時裝，是透過VIVE Pro頭戴式顯示器及無線模組設計，設計師突破平面設計限制，首次嘗試在三度立體空間中進行創作。



此外，VIVE還與微鯨VR合作，以360度全景視頻的形式真實還原秀場的炫目時刻，讓更多未到場的用戶也能身臨其境，感受科技與時尚的碰撞。



除了時尚領域，VIVE也在積極拓展VR技術與藝術、文創娛樂等產業的融合，譬如在剛落幕的巴塞爾藝術展香港展會上，VIVE Pro頭戴式顯示器與VIVE Focus一體機，為觀眾展示藝術家的VR作品。



宏達電Vive也跨入電影界，導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）以虛擬實境為主題拍攝的科幻片「一級玩家」，由宏達電Vive獨家擔綱VR合作夥伴，「一級玩家」近期更在台創下亮眼票房，有助Vive聲勢水漲船高。



而由宏達電出品，入圍第74屆威尼斯影展、導演蔡明亮執導的華人首部VR電影「家在蘭若寺」，近期也啟動全球海外巡迴，已於3月31日起在香港進行15場的VR特映，後續將在坎城、墨爾本、阿姆斯特丹等進行海外VR巡迴。（編輯：楊玫寧）1070402





宏達電打造秋冬上海時裝週開幕秀，HTC Vive中國區總經理汪叢青客串模特兒，獻上首次VR走秀。（HTC提供）中央社記者江明晏傳真 107年4月2日