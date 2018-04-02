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4G中華電學生方案400有找 前半年吃到飽

發稿時間：2018/04/02 19:30

最新更新：2018/04/02 19:30

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（中央社記者江明晏台北2日電）電信資費戰今年競爭態勢持續，攜碼低價吃到飽門檻雖未再破底，中華電信今天則掀學生方案戰火，月繳新台幣389元，合約期間可享前半年上網吃到飽。

根據資策會「2017年4G行動生活使用行為調查報告」顯示，國人使用手機從事相關娛樂活動如影音、音樂、遊戲的比例較往年攀升，其中，學生族群的4G使用習慣也以上網聽音樂、看影片為主。

瞄準學生族群需求，中華電信宣布推出全新「4G學生方案」，購機方案月繳389元，合約期間可享前半年上網吃到飽，第7個月起每月5GB上網量、網內通話前10分鐘免費，還可搭配購機。

中華電信說明，全新「4G學生方案」，自即日起至7月1日止，購機方案最短租期30個月。

電信三雄4G低價吃到飽資費大戰從去年打到今年，瞄準攜碼、學生、銀髮等用戶的低價吃到飽門檻雖未再破底，但中華電又調低學生方案門檻，招手廣大學生族群。

在月付400元有找的資費價格帶，遠傳電信目前已針對網路門市推出398專案，月付398元，可享前3個月吃到飽，第4個月起享6GB上網量，以及網內互打免費，另外，遠傳表示，學生方案月付698元，有吃到飽不降速的優勢，4月底前申辦指定專案，還送Google Play購物金1500元。

台灣大哥大目前則有行動寬頻手機專案398型，綁約24個月，享前3個月上網吃到飽優惠，第4個月至第24個月享傳輸量6GB優惠，享網內語音通話免費優惠。(編輯：陳永昌)1070402

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