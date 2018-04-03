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宏達電3月營收再跌破30億 等旗艦機救援

發稿時間：2018/04/03 15:42

最新更新：2018/04/03 15:42

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（中央社記者江明晏台北3日電）宏達電今天公布3月營收27.7億元，受到市場智慧機競爭激烈，VR貢獻尚不明顯，以及年度旗艦機尚未出鞘等因素下，年減46.66%，僅比13年多來營收最淡的2月稍稍回暖。

宏達電今天公布3月自結合併營收新台幣27.7億元，年減46.66%，月增6.13%，今年首季累計自結合併營收為87.9億元，年減39.52%。

TrendForce調查顯示，今年因智慧型手機市場需求動能弱化，下游手機品牌商銷售成本壓力受到上游零組件價格不斷攀升的影響，預估今年全球智慧手機生產總數年增率收斂至5%，為近年來低點，加上中國大陸品牌崛起，市場競爭更加激烈。

宏達電2月工作天數較少，2月自結合併營收僅26.1億元，寫下2004年9月以來新低，下探13年多營收最淡紀錄，法人分析，在年度旗艦機U12尚未出籠，買氣遞延下，以及VR虛擬實境事業尚未大量投資布局階段，營收貢獻還不明顯下，3月營收續冷，僅較2月稍稍回暖。

宏達電今年機款數延續精簡策略，市場傳出，HTC旗艦機將採單兵作戰，一反過去「上半年推新一代旗艦機、下半年推升級Plus版」的慣例，以6吋螢幕、4鏡頭設計的U12+出擊，發表時程延至5月初，不與對手硬碰硬，但也讓近期表現營收偏淡。（編輯：郭萍英）1070403

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