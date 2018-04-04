/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 國道YouTube陳香梅貿易戰
>rss

谷歌微軟來台設研發中心 唐鳳：產業AI化

發稿時間：2018/04/04 09:22

最新更新：2018/04/04 09:22

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者顧荃台北4日電）微軟與Google相繼來台設立AI（人工智慧）研發中心，政務委員唐鳳認為，這將有助於「產業AI化」，用AI解決各領域中冗事，普遍應用AI，也就是對AI的「除魅」。

台灣產業的強項，傳統上以製造業和資通訊科技為主，唐鳳指出，其實台灣原本就有AI發展的優勢，只差在環境。不管是做語言辨識、視覺模型或下圍棋的Alpha Go，很多人的主要研究是在台灣完成，只是過去台灣沒有好的運用場域；以她跟跨國公司接觸的經驗，很多高層問，「什麼時候台灣準備好了，我們就要回來」，近年透過外國人才專法立法等，環境慢慢在改善。

唐鳳表示，微軟與Google來台設立AI研發中心，不只是要把「AI產業化」，也就是把AI研發的這件事當作產業。此外，同樣重要的則是「產業AI化」，把現有各產業中的冗事自動化；讓人減少做冗事時間，就可以有多一點時間在學習或是創新上，也可以花更多點力氣在人跟人相處，因為這個部分是沒辦法自動化的。

唐鳳說，引入AI快速解決本來沒有辦法快速解決的問題，這件事創造出來的價值，大過於去做一些研究，但是只能應用在一些小小的領域；例如她的領域是民主治理，就可以應用AI來整理、搜集網路意見，每個人在自己的工作上碰到一些冗事的時候，都可以想如何引入AI來解決。

她說，微軟、Google來台灣設點，讓AI產業化或者是產業AI化，她認為對一般人最重要的影響，「是讓AI這件事『除魅』」，不會把它看作什麼神秘的東西。現在說的AI，絕大部分是自動化技術，只是更便宜、更快訓練好的自動化技術。

唐鳳指出，像人民要有公民素養、法律素養，也就是對法律「除魅」，並不是少數的立法委員、大法官或律師才懂的東西。AI的「除魅」，可以說是AI技術的一種普及化或民主化，任何人都可以主導它，任何人都可以稍微用AI來省一點力氣。（編輯：李淑華/張良知）1070404

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP