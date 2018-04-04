東京授權展 台灣推廣原創角色多元性

第8屆日本東京授權展4日開展，台灣原創角色齊聚一堂，希望讓日本看到台灣原創角色多元性。中央社記者黃名璽東京攝 107年4月4日

（中央社記者黃名璽東京4日專電）第8屆日本東京授權展今天開展，駐日副代表郭仲熙說，台灣館展出的作品可充分展現台灣是文化非常興盛的國家；主辦單位盼透過參展，讓大家看到台灣原創角色的多元性。



郭仲熙上午在台灣館開展致詞時說，台灣跟日本間的文化交流非常頻繁，台灣不只有小籠包跟珍珠奶茶，還有年輕世代的軟實力；今天展出的這些作品，可充分展現台灣也是文化非常興盛的國家，希望日本的朋友能到台灣去體驗。



他並且盼望藉由今天的展出，台日雙方能相互激盪提升，讓雙方的水準更加精進。



日本最大規模文創產業展覽、日本東京授權展開展4日開展，文化部今年籌畫Fresh Taiwan台灣原創館，帶領9個品牌、11個台灣原創角色進攻日本市場。



主辦單位表示，這次來參展的台灣品牌，在台灣都受到非常多的歡迎，也希望多透過國際參與推廣台灣的角色，讓日本甚至世界，都可以看到台灣原創角色的多元性。



其中，台灣知名角色人物 「鬧一波大師」是第一次參加在東京授權展，日寺娛樂公司執行長方隆豪說，鬧一波大師過去已在台灣跟許多產品合作，跨出台灣後進軍中國大陸，2016年時也跟日本百貨公司PARCO合作。



他說，但因為鬧一波大師有一些東西結合台灣在地文化及語言，之前並不知道該怎麼走，這次剛好藉由授權展跟很多老師討論後，特別為進軍日本市場取了一個新名字「面郎先生」。



方隆豪說，「面郎先生」取鬧一波大師「胡鬧的人、有趣的人」意涵，「面郎」日文發音接近「有趣」，希望讓日本人也能看到名字就大概知道這個角色的特質。



他說，鬧一波大師在中國大陸的微博有約40萬粉絲，在台灣的臉書更多，有148萬粉絲。



談到這次參展預期目標，方隆豪說，一方面希望大家看看這個角色的形象，另一方面主要是希望能找到在日本的代理商，讓更多日本人知道他們的東西。



為擴大台灣文創品牌參展能量，文化部與中華民國對外貿易發展協會參展團合作，希望在政府政策資源輔助及專業指導下，扶植更多台灣品牌獲得國際授權經驗。（編輯：高照芬）1070404