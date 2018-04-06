面板廠面對中國大陸關稅 從在意到鬆手

（中央社記者潘智義台北6日電）美國總統川普推出鋼鋁重稅政策，成為鋼鐵產業熱門話題；但產業環境改變，有時卻能讓業者放下關稅的顧慮。專家說，面板業從爭取登陸避稅，到以利基型產品與陸廠競爭，就是實例。



國際數據資訊公司（IDC）市場分析師陳建助表示，台灣面板廠曾因看好中國大陸電視面板市場，希望登陸設面板廠避免關稅；甚至在經濟部核准台灣面板廠以7.5代廠登陸後，主動爭取以更高世代的8.5代廠登陸。其主要考量除了關稅因素外，還是為了能發揮較佳的經濟切割效率，提高在中國大陸的電視面板市場競爭力。



不過，事與願違。陳建助指出，面板產業快速變化，當經濟部核准台灣面板廠友達以8.5代廠登陸後，中國大陸新建8.5代面板廠的速度加快，終致面板廠林立；因此就算登陸設8.5代廠可免除關稅，但為避免供過於求，造成面板價格下跌，友達仍不得不放棄8.5代廠登陸計畫。



他說，友達放棄以8.5代傳統非晶矽面板廠登陸，搶中國大陸電視面板市場的計畫，而將原計畫改為以6代低溫多晶矽（LTPS）面板登陸，是因低溫多晶矽面板技術層次較高，鎖定高階手機面板市場。



他解釋，雖然友達放棄8.5代廠登陸生產電視面板，但在台灣生產的電視面板依然銷陸，為淡化關稅影響的情況下，只能以銷售含金量高，價格相對較高的利基型產品為主，力推與同業間的產品差異化。



換一個角度來看，他分析，相對於電視整機關稅，中國大陸對面板課稅較輕，因此台灣面板廠銷往中國大陸的電視面板，在中國大陸組裝成面板模組，再賣給中國大陸的電視品牌商，也降低關稅的影響程度。



因此，面板廠當初雖然在意關稅，但在獲准登陸設廠免除關稅，且面臨殺價競爭局面之際，面板廠考量產業秩序及環境變遷，還是對好不容易爭取到的關稅優惠放手，並放棄原本登陸設廠計劃，避開產業的紅海競爭，另尋利基型產品拓展商機。（編輯：張良知）1070406