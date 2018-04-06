地方業者組聯盟 搶進印尼綠能市場

（中央社記者廖禹揚台北6日電）組團搶攻印尼市場的新北市綠能業者表示，印尼地熱資源豐富，加上政府正積極推動基礎建設，都可成為台灣綠色能源技術及產品打入印尼市場切入點。



新北市綠色能源產業聯盟今年集結15家代表廠商，組團到印尼雅加達參與中華民國對外貿易發展協會舉辦的印尼台灣形象展，並設立新北市綠色能源形象館，以節能、智慧管理、創能、綠建築及儲能等5大展出主題，呈現台灣相關技術與產品等整體解決方案。



印尼經濟飛速成長，政府大力推動基礎建設的同時，因應全球趨勢，對綠能環境保護等相關產品技術需求不可小覷，參展業者認為，印尼地理環境與政策方向都是台灣綠能產業深耕印尼的基。



參展廠商之一豐兆航太股份有限公司指出，印尼在地熱能源發展上有得天獨厚的優勢，相較台灣在有地熱資源的地方須鑽地達1、2公里才能達到攝氏200度，印尼只要鑽到100、200公尺就能達到。



豐兆航太表示，印尼政府宣導推動地熱發電，展期間詢問的官員與廠商都不少，但最擔心的問題是缺乏地下冷水源，無法供ORC雙循環發電系統作為冷卻用，但豐兆航太研發出的發電機組能克服這個問題，可搭配溫泉水發電，還可利用特殊噴嘴增加水流速度，達到一般發電機10倍發電量。



豐兆航太表示，參觀人士高度肯定這項技術，因電業屬特許事業，當地廠商需先取得政府授權，後續將持續與潛在客戶聯繫、跟進。



金陛士實業有限公司則瞄準印尼基礎建設商機，展出智慧LED燈具，可藉wifi同步控制交通號誌燈，並可遠端監控燈具運行狀況，協助維護工作；攤位上展出的交通號誌燈就吸引到場參觀的印尼官員詢問，也有當地工程廠商表達興趣，後續可能建立合作關係。（編輯：林孟汝）1070406